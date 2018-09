Una disculpa de Errejón sobre el pacto del 78 provoca una polémica con En Marea

0

18/09/2018

Una disculpa pública de Íñigo Errejón,ha generado una polémica pública entre Podemos y uno de sus socios parlamentarios, En Marea.

El candidato del partido morado a la presidencia de la Comunidad de Madrid dio una entrevista a Telemadrid. En ella le preguntaron por la reforma exprés de la Carta Magna que propugna el PSOE para eliminar los aforamientos de los parlamentarios, Errejón respondió que la Constitución «nos ha dado 40 años de muchos éxitos democráticos y sociales pero no es un jarrón chino, hay que actualizarla», según Europa Press.

Errejón quiso aclarar a las personas de generaciones anteriores que se hubieran sentido «ofendidas» que su propuesta era actualizar el pacto constitucional a 2018, «no hacer revisión histórica». Y se disculpó.

«A veces es una imagen interesada que se ha transmitido de nosotros y a veces es posible que no hemos sido lo suficientemente claros al respecto. Ha parecido que tuviéramos más interés en discutir del pasado o pareciera que quisiéramos hacer borrón y cuenta nueva más en actualizar lo que se hizo entonces, y bien hecho está; pero que hoy merece ser transformado, no por ninguna discusión histórica, sino porque las necesidades de la España de hoy de 2018 no son las de 1978. Cada generación tiene una tarea histórica que hacer y creo que a la mía le toca actualizar y mejorar una parte de lo que nos dejaron. Y eso no es ir contra nadie», explicó el entrevistado.

La respuesta de Errejón ha provocado la reacción de la diputada de En Marea Alexandra Fernández, que en su cuenta de Twitter escribió este mensaje crítico: «Seica Podemos estaba de broma cando falaba de creba democrática».

La parlamentaria viguesa fue más allá y reprochó a la formación morada el haberse alineado «co discurso das elites da transición» y escribió que Podemos va camino de «converterse no freo» del 15M «e dos pobos que loitan por rachar os candados do 78».