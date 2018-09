Junqueras avisa de que si el Gobierno no pacta un referendo generará un nuevo 1-O

0

Barcelona 16/09/2018 10:43 h

El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras ha dejado claro que su «prioridad indiscutible» es un «acuerdo» para un referendo, pero ha avisado al Gobierno de que «si mantiene su rechazo frontal», toma «un camino sin salida» y «podría acabar generando las condiciones para un nuevo 1-O».

En un artículo en El Punt-Avui titulado «325 días entre rejas. 325 días reafirmando convicciones», el líder de ERC, encarcelado en prisión preventiva, ha hecho un llamamiento a «sumar consensos hacia el referendo, imaginar cómo queremos la república y gestionar el día a día para que cada vez sean más los catalanes que se añadan a un proyecto ilusionante».

El exvicepresidente de la Generalitat ha opinado que el 1 de octubre fue «el resultado de la negativa del Gobierno español al diálogo y el acuerdo», por lo que «si el Gobierno mantiene su rechazo frontal no ya a pactar un referendo, sino a hablar sobre esta opción, toma un camino que no tiene salida».

Junqueras ha advertido de que «pasan los días y no entendemos por qué el Gobierno de Pedro Sánchez no aprende de lo que no hizo bien Mariano Rajoy: no tomar ninguna iniciativa, únicamente judicializar el conflicto político».

«Nuestra propuesta es clara -ha añadido-. Acordar los términos y condiciones para la celebración de un referéndum de autodeterminación. La propuesta del PSOE de Sánchez para Cataluña aún no la conocemos. ¿Mantener la misma política represiva del PP? ¿Silbar ante el clima que generan los dirigentes de Ciudadanos cuando todos sabemos qué pretenden?».

Sobre el juicio de él y otros dirigentes encarcelados, ha sugerido que «sabemos qué sentencia quieren dictar, porque no será un juicio justo. Es un juicio político lleno de irregularidades y son las dos cosas que hemos de denunciar».

El dirigente republicano ha pedido «evidenciar» ante la opinión pública catalana, española y mundial que «se estará condenando a la mayoría del pueblo de Cataluña» y que «no será un juicio al independentismo», sino que «se juzgará a la democracia».

«Una sentencia condenatoria al Govern y la Mesa del Parlament pesará siempre como una losa en la historia de España. Será leída en todas partes como una persecución política. No aceptaremos nada que no sea la libre absolución», ha concluido.