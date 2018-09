La debilidad política lleva a Sánchez al abismo

Casado le pide a Sánchez que dé la cara mientras Rivera le demanda una convocatoria electoral

El mano a mano entre Pablo Casado y Albert Rivera por erigirse en líder de la oposición se ha equilibrado. A lo largo de la última semana, el debate político se ha centrado casi exclusivamente en las supuestas irregularidades académicas de los dirigentes políticos, y en este asunto el presidente del PP tiene que pelear con una mano atada a la espalda. Pablo Casado se esfuerza en detallar las diferencias que median entre su caso y los de Montón y Sánchez: «No puedo renunciar al título porque no tengo título, no tengo tesis, ni tesina, ni trabajo de fin de máster, ni siquiera un título habilitante, porque lo mío no es un curso de doctorado», insistió ayer desde Lisboa. Pero lo cierto es que, con la renuncia de la ministra de Sanidad, y la decisión del presidente del Gobierno de colgar su tesis en Internet, su posición se ha visto muy debilitada. A pesar de ello, mantiene con firmeza que no piensa dimitir y que solo mostrará sus cuestionados trabajos de posgrado si así se lo requiera el Supremo, que en breve decidirá si acepta su causa.

