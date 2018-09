La Autónoma de Barcelona insta a Rivera a retirar de su currículo que es doctorando en la universidad

0

15/09/2018 05:00 h

El currículo universitario se ha convertido en un quebradero de cabeza para numerosos dirigentes políticos. Primero fue Pablo Casado y su máster, después Pedro Sánchez y su tesis doctoral, y ahora es Albert Rivera. La Universitat Autónoma de Barcelona (UAB) negó ayer que el presidente de Ciudadanos esté realizando el doctorado en ese centro, como figura en el currículo que tiene colgado en la web del partido. La vicerrectora de Comunicación de la UAB, Virginia Luzón, reconoció que se trata más bien de una «confusión lingüística», porque es cierto que el líder de Ciudadanos inició los cursos del doctorado, pero no lo continuó ni inició el proceso de elaboración de la tesis, por lo que desde la universidad barcelonesa se han dirigido al partido para que corrijan el dato en la web.

Según informa Europa Press, Rivera inició los cursos de doctorado en Derecho Constitucional en el curso 2002-2003, pero no los completó. La cuestión es que, con la implantación del Plan Bolonia, el programa de doctorado que había iniciado se extinguió y el líder de Ciudadanos no convalidó los créditos cursados para seguir con la tesis. Por lo tanto, precisó Luzón, «a día de hoy no es doctorando de la UAB», como figura en el currículo.

En Ciudadanos argumentaron que «doctorando es una persona que ha comenzado las asignaturas pero aún no ha terminado la tesis», por lo que discrepan de la interpretación de la UAB. Sin embargo, el hecho es que tal expresión no figura en el currículo colgado en la web del Congreso. Una ficha que ayer modificó para incluir el máster que llevaba aparejado la licenciatura en Derecho que obtuvo por Esade. Esta modificación se produjo, según fuentes de Ciudadanos, porque habían recibido numerosas llamadas telefónicas en las que mostraban su extrañeza ante la discrepancia que había entre los currículos de la web del partido y la del Congreso.