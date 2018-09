Pedro Sánchez da permiso para difundir su tesis por Internet

0

La Voz de Galicia

La Voz / Agencias 13/09/2018 14:16 h

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a que su tesis doctoral sea accesible para cualquier persona a través de Internet a lo largo de este viernes y ha acusado a PP y Ciudadanos de estar detrás de una «campaña de desprestigio» contra su persona para tapar que no tienen proyecto político para España, donde se está conformando «un espacio alternativo de gobierno progresista».

En un mensaje publicado en su perfil de Facebook, Sánchez asegura que hizo la tesis, que cumplió con «todos los pasos marcados por la ley», que la defendió ante un tribunal, y publicó «todas las aportaciones de la investigación en revistas académicas y en un libro generalista».

Además de señalar que se siente orgulloso de su tesis, advierte a PP y Ciudadanos de que, «mal que les pese», el Gobierno «avanza» recuperando la universalidad de la sanidad pública, aprobando «la mayor oferta de empleo público de la última década», garantizando el poder adquisitivo de las pensiones, iniciando la exhumación del dictador o impulsando el pacto contra la violencia de género.

Para facilitar aún más el acceso a mi tesis, se abrirá en su totalidad a lo largo del día de mañana. Os dejo aquí una reflexión sobre lo que significó para mí y sobre todo lo especulado estos días al respecto: https://t.co/ZdqLiEf97r — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 13, 2018

«¿Qué está ocurriendo? ¿cuál es el problema?», se pregunta en este comunicado el jefe del Ejecutivo. «El problema es que quienes gobernaban hace cien días no han asumido que hoy son oposición. Ambos, A falta de un proyecto sólido propio, y ante la ausencia de propuestas que convoquen a la mayoría social del país, el consevadurismo y el neoconservadurismo, se han unido en una campaña de desprestigio hacia mi persona. No asumen que perdieron la moción de censura. Que ya no gobierna. Y que se está conformando un espacio alternativo de gobierno progresista», denuncia Pedro Sánchez.

«Primero se desliza que no hice la tesis. Luego que, si se ha hecho, por qué no se publica, cuando la realidad es que lleva años publicada en diferentes trabajos y que es de acceso público en su totalidad, conforme a la ley, para todo aquel que quiera verlo en la UCJC. Posteriormente, se afirma sin pruebas y sin pudor que es un plagio para acabar diciendo que fue escrita por un tercero», explica el presidente del Gobierno en este comunicado en Facebook.

«Sin argumentos políticos para hacer oposición, decidieron atacarme en lo personal. Cruzaron líneas rojas. Aunque, si lo pienso bien, no sé de que me sorprendo. Tras haberme llamado 'aliado de ETA' y el 'mejor abogado del independentismo', por citar las acusaciones más 'amables', cualquier otra cosa es posible. Por supuesto, acusarme de plagio también. Abierta la puerta, todo vale», dice.

«Pese al intento de descrédito personal que sufro estos días, yo no haré lo mismo. Cuando dije que la moción de censura podría abrir un cambio de época en la política española, me refería a esto. A la urgencia de acabar con esta política de baja calidad. A la necesidad de consolidar otra política, de encuentro y soluciones, sin insultos y muchos menos calumnias. A reivindicar el valor de la buena política. La política ejemplar. Estos ataques prueban que aún no está consolidado ese cambio de época. Hay que perseverar», concluye.

Finalmente Pedro Sánchez manifiesta sentirse «orgulloso» de su tesis universitaria. «No ensuciarán lo que tanto esfuerzo me costó», subraya.

Niega un plagio

Previamente, esta misma mañana, el jefe del Gobierno había asegurado que es «rotundamente falso» que su tesis doctoral sea un plagio, como publican algunos medios, y que emprenderá acciones legales en defensa de su honor y dignidad, si bien Ciudadanos y PP han pedido su comparecencia en el Congreso para aclarar las dudas.

Sánchez ha divulgado un comunicado ante la información publicada por el diario ABC de que plagió la redacción de la tesis que presentó en noviembre de 2012 en la Universidad Camilo José Cela, un día después de que el líder de Cs, Albert Rivera, le emplazase a hacerla pública ante las dudas del trabajo.

Según ABC, el jefe del Ejecutivo «copió a otros autores», entre ellos, varios economistas y profesores universitarios, «fusiló» informes del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y «volcó» artículos suyos ya publicados.

También dice, al igual que OKdiario, que Carlos Ocaña, quien fue mano derecha del socialista Miguel Sebastián en el Ministerio de Industria, le «ayudó» a escribir buena parte de la investigación doctoral. Ocaña ya ha negado esta misma mañana esta información, negando haber elaborado la tesis de Sánchez.

En un comunicado, el que fuera jefe de gabinete del exministro socialista Miguel Sebastián explica que el libro que firmó con Sánchez está basado en su tesis y él se limitó a «escribir partes de algunos capítulos».

La aportación «básica» a ese libro, añade, «fue la incorporación de cuestiones que no se abordaban directamente en la tesis o que podían servir de ejemplo para explicar algunas ideas del texto universitario.

Desde el ámbito académico, el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Roberto Fernández, ha pedido »ser extraordinariamente prudente« ante las informaciones que apuntan al posible plagio de la tesis de Sánchez.

Ciudadanos ha pedido la comparecencia urgente de Sánchez en el Congreso para que «dé la cara» al considerar que ya no son solo «dudas razonables» las que existen sobre su tesis, sino que «se fundamentan» en informaciones periodísticas.Una petición a la que se ha sumado el PP con el fin de que haya «máxima transparencia».

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha considerado que «lo más sensato» es que Sánchez dé a conocer su tesis con el fin de «no dejar ni media excusa» a Casado para que enseñe los trabajos de su máster. Con la divulgación del trabajo, Podemos entiende que «no tendría sentido» que Sánchez compareciera en el Congreso.

La mayoría de los grupos en el Congreso piden a Sánchez «transparencia» con la publicación de su tesis Lastra defiende el derecho del presidente a «defenderse de las mentiras que aparecen hoy en un medio de comunicación, como cualquier ciudadano». ATLAS TV

ERC también ha dado a entender que no apoyará la petición de comparecencia de Sánchez porque «no hará nunca el juego a Ciudadanos», según su portavoz adjunto en el Congreso, Joan Tardá.

Para Tardá, la polémica de los másteres es meramente «anecdótica» y el foco de la atención pública debería estar en otros asuntos como la subida de las pensiones.

Tanto miembros del Gobierno como del PSOE han dado todo su apoyo a Sánchez ante las «mentiras» publicadas sobre su trabajo final del doctorado. «Es una tesis que ha redactado él», ha asegurado la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra.