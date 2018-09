El Gobierno insiste en que no habrá «ni paz ni concordia» mientras Franco siga enterrado en un «mausoleo de Estado»

0

La Voz de Galicia Efe

Madrid 13/09/2018 12:54 h

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido hoy el decreto que permitirá la exhumación de Franco del Valle de los Caídos porque, a su juicio, no habrá «paz sin justicia» ni tampoco mientras se mantenga la «atroz anomalía» que supone que el dictador esté enterrado junto a sus víctimas.

En su intervención ante el pleno del Congreso que hoy debate la convalidación el decreto que modifica la Ley de Memoria Histórica a fin de exhumar a Franco, Calvo ha insistido en que no habrá «ni paz ni concordia» mientras el dictador continúe enterrado en un «mausoleo de Estado» y en un lugar «en el que puede ser exaltado».

«Teníamos que haberlo resuelto antes pero con la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica en 2007, el retraso es insostenible», ha insistido Calvo, que cree que después de 40 años de democracia esta «anomalía» democrática «requiere un cierre».

La vicepresidenta del Gobierno ha defendido el valor «ético» y «democrático» de esta decisión del Gobierno que cuenta además con todas las garantías del Estado de derecho y con «respeto» a los restos de Franco, que se trasladarán al lugar que designe su familia o, en todo caso, «a un lugar digno».

Críticas de Albert Rivera

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no quiere la reconciliación ni el consenso con el decreto ley para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, que aprobará hoy el Congreso salvo imprevistos.

«¡Qué menos que abstenerse!», ha exclamado Rivera al referirse a la votación de hoy en la Cámara durante una conferencia que ha pronunciado en el Madrid Foro Empresarial, en la que Cs, como el PP, se abstendrán.

Sí apoyará Cs que este decreto se tramite como ley para poder debatir esta cuestión «serenamente» y unir a todos los españoles, ha dicho Rivera, confiando en que el PSOE lo admita.

Y lo hará no porque él opine que eso debe ser así, ha razonado, sino porque es lo que consideraba que debía hacerse la comisión de expertos creada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, «con gente poco sospechosa como Herrero de Miñón o Jaúregui».

Y lo que le sorprende, ha señalado, es que el PSOE «al podemizarse y estar en manos de Torra, Puigdemont y el PNV» ha renunciado a ese informe de los expertos y solo apuesta por la exhumación y no la reconciliación.

Rivera ha insistido en que comparte la idea de que si el Valle de los Caídos se va a convertir en un cementerio civil, no tiene sentido que el dictador esté enterrado ahí, pero lo que sí defiende es que este lugar tiene que ser un espacio «de reconciliación y no de división. No tiene que haber bandos».

En su opinión, Pedro Sánchez ha tenido que «contentar» nuevamente a Podemos y a los separatistas, «que les da alergia cuando hablan de unión de españoles y de reconciliación».