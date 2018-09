Inés Arrimadas: «Nos echan de instituciones, de las calles y del día de Cataluña, que es de todos»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Mercedes Lodeiro

Barcelona / Enviada Especial 13/09/2018 05:00 h

La líder de la oposición en Cataluña y presidenta del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Inés Arrimadas (1981, Jerez, Cádiz) se muestra preocupada por la fractura social , pero también por las consecuencias económicas del desafío independentista. Por eso su grupo presentó un plan urgente de retorno de empresas. «Sabemos lo que pasó en Quebec, se empobreció, los bancos no volvieron... y no queremos que pase en Cataluña», asegura. Está convencida de que «mientras siga Torra gobernando será muy difícil que vuelvan: cuando Ciudadanos gobierne, muchas empresas tendrán razones para volver».

-¿Cómo valora la Diada?

-Desde hace muchos años es una Diada para la exclusión de más de media Cataluña, pero este año no tienen pudor en reconocerlo. Como dijo Torra, si no eres independentista, que busques otro día y otro lugar. Si esto pasara en otra comunidad autónoma, ¿se lo imagina? Yo no me imagino que en Andalucía su día sea solo para los socialistas, y eso que muchas veces se creen dueños.

-Artur Mas admitió que la DUI fue un engaño, Rufián habló de decir ya la verdad... ¿Ve divisiones en el independentismo? ¿Están variando su discurso?

-Los hechos los sobrepasan. Puigdemont prometió la independencia en 18 meses. Rufián dijo que se iba del Congreso porque íbamos a ser independientes, pero los hechos les pasan por encima. Siguen con el enfrentamiento y la exclusión. Es una constatación de que los hechos les han pasado por encima.

-¿Qué espera de la etapa de diálogo de Pedro Sánchez?

-Más que una etapa de diálogo es de mirar para otro lado. Les debe la presidencia del Gobierno y por eso mira para otro lado. Es la etapa de blanqueo del separatismo. Sánchez dijo que Torra era el Le Pen español, y ahora le ha regalado la presidencia y depende de él.

-C’s pide otra vez el 155. ¿No ha cambiado nada la situación?

-Bueno, hemos dicho que no se debía haber levantado, porque la situación que dio origen al 155 sigue vigente: desacato, apertura de embajadas, tramitar resoluciones en el Parlament que están suspendidas por el Constitucional... La situación no ha cambiado. El peligro es pensar que si no declaran todos los días la independencia no están haciendo nada fuera de la ley. Y hacen cosas intolerables todos los días, pero el Gobierno mira para otro lado.

«No me imagino que en Andalucía su día sea solo para los socialistas, y eso que a veces se creen dueños»

-¿Cómo se cose la fractura social que JxCat sigue negando?

-Lo niegan porque saben que son culpables de romper la sociedad. Desde el 2006, Ciudadanos lleva advirtiendo que el nacionalismo iba a romper la convivencia. No se rompe en un día, sino en años, con políticas excluyentes y autoritarias. La fractura es una realidad, nadie que viva aquí lo puede negar y quien lo niega es que no ve a media Cataluña. Solo quien ve únicamente a la mitad de Cataluña puede negar la fractura entre catalanes.

-¿Qué propone C’s para los dos millones de independentistas?

-No voy a dar por buenos los resultados de un referendo sin garantías. Hay un 47 % que votaron independentismo en las elecciones. Eso es una realidad que hay que ver y mirar a los ojos. Pero un referendo no se lo va a dar ni Ciudadanos ni el independentismo. C’s les puede dar el decirles la verdad y solucionar problemas sociales y económicos que afectan a los independentistas y a los no independentistas. Cataluña puede gestionarse mejor, sus servicios públicos y su potencial económico. También desde Cataluña se pueden iniciar reformas a nivel de España. Eso lo que ofrece C’s, no el separatismo.

-¿Cree que usan las instituciones de modo partidista?

-Estas son unas fiestas [la Diada] de menos de la mitad de los catalanes pagadas por todos los catalanes. Solo se invita a participar a la mitad. Los nacionalistas lo han hecho a lo largo de la historia, creerse que las instituciones, los ayuntamientos... son suyos. Es el nacionalismo anacrónico y rancio de siempre.

-En un sistema parlamentario, ¿cómo es posible que la Cámara esté cerrada hasta octubre?

-En democracia no se entiende. La cerraron porque no se entienden entre los socios del Gobierno para cumplir una resolución judicial, la suspensión de los diputados. No pude hacer ni la sesión de control al Gobierno, que es lo más democrático que hay. Nos expulsan de las instituciones, de las calles y del día de Cataluña, que es de todos. Podíamos haber tenido mayoría en la Mesa del Parlament y Podemos se abstuvo para que no hubiera una mayoría constitucionalista.

«Aquí hay multas lingüísticas, lo que es un ataque tremendo a la libertad»

-Usted ganó las elecciones del 21D y pudo intentar formar Gobierno...

-Era imposible. La ley electoral del PP y del PSOE beneficia a los partidos nacionalistas. Si PP y PSOE la hubieran cambiado hace quince años no sabríamos quién es Puigdemont ni Torra porque no hubiera gobernado el separatismo. Los nacionalistas no quieren hacer una ley electoral propia [Cataluña sigue la ley estatal] porque no encuentran una que les beneficie más. Hay que actualizar el reparto de escaños por provincias y no quieren ni locos. El voto de algunas provincias vale más del doble que el de Barcelona y eso beneficia al nacionalismo.

-Protestan por la ocupación del espacio público por el independentismo: ¿fue una provocación que usted y Albert Rivera retiraran lazos amarillos?

-Si un autónomo pone publicidad de su empresa sin permiso del ayuntamiento lo multan. Pero Ciudadanos no ha iniciado una campaña de retirada de lazos, sino los ciudadanos de a pie ante meses de inacción de la Administración. Ni el Gobierno de Rajoy ni el de Sánchez ni la Generalitat ni los ayuntamientos han hecho nada. Albert y yo hicimos ese acto simbólico de salir un día ante la inacción. Pero los ciudadanos no tendrían que sacar los lazos, lo tendría que hacer la Administración. Y no se puede permitir que se persiga a quienes quitan lazos. Nuestro acto respondió a la inacción de la Administración, a la criminalización por parte del PP y el PSOE de quienes los quitaban, y por la agresión a una mujer, que fue ridiculizada por parte del separatismo. Nosotros apoyamos a los que luchan por un espacio de todos.

«Galicia se merece un cambio que no pase por más nacionalismo ni por más bipartidismo»

El partido de Albert Rivera carece de representación en el Parlamento de Galicia. «Es normal que un partido que da el salto desde Cataluña a nivel nacional no lleve el mismo ritmo», asegura la secretaria de Formación y portavoz de C’s, Inés Arrimadas.

-¿Cuál es la causa de la escasa implantación de C’s en Galicia? ¿Les cuesta encontrar candidatos?

- Galicia es fundamental para el resto de España y creceremos en implantación y representación, lo veremos en las municipales. Galicia se merece un cambio que no pase por más nacionalismo ni por más bipartidismo. El espacio de centro es bueno para Galicia.

-¿Tendrá un papel protagonista en la campaña andaluza?

-No sabemos cuándo serán las elecciones, depende de Susana Díaz y no tiene excusas para adelantarlas porque tiene Presupuestos. Yo soy andaluza y catalana, y mis padres de Salamanca, y cualquier partido tiene que entender que no se puede gobernar España sin entender lo que pasa en Andalucía. Supongo que participaré en algún acto, aunque mi responsabilidad principal está en Cataluña. En Andalucía, el PSOE dijo que no viniéramos de fuera a hablar de Andalucía. El PSOE se cree que Andalucía es suya igual que el nacionalismo se lo cree de Cataluña, y es de todos y yo podré decir lo que quiera como ciudadana libre que soy.

-Ustedes se quejan de TV3.

-La falta de neutralidad se ve en cómo informan, cómo entrevistan a diferentes políticos, en la falta de pluralidad en las tertulias, en los programas, que han hecho del 1-O hasta la saciedad y ninguno del 6 y 7 de septiembre, en las series... Es tremendo, incalificable.

-Rivera aprovechó un directo para acusarla de manipular.

-Yo siempre he defendido que la televisión pública de Cataluña no representa a la mitad de los catalanes. ¡Ojo, y es la más cara de todas las autonómicas! La primera semana del nuevo Gobierno le metieron veinte millones más, y a las guarderías la Generalitat no destina ni un euro.

-¿Es la lengua un arma independentista?

-El Gobierno de la Generalitat ha usado la lengua como piedra angular del nacionalismo, quiere dar la imagen de que solo eres catalán si lo hablas. Aquí hay multas lingüísticas. Se puede multar a cualquiera que pone un negocio y no rotula en catalán. Es un ataque tremendo a la libertad. Es una imposición lingüística. Los enemigos de las lenguas son dos: quienes las quieren prohibir y quienes las quieren imponer.