Segarra pide reformas para que los tuiteros no vayan a la cárcel

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M. saiz-Pardo Redacción

Madrid / Colpisa, agencias 11/09/2018 05:00 h

«Severo régimen punitivo». «Desproporcionado». La Fiscalía General del Estado no ahorra calificativos y se mete de cabeza en el charco en su memoria anual: hay que reformar el Código Penal para evitar que los internautas acaben en la cárcel por cometer delitos de odio a través de las redes sociales. El departamento que dirige María José Segarra propone directamente, en el documento que ayer entregó a las más altas instancias del Estado, la modificación del artículo 510 del Código Penal, que ha servido para condenar a prisión, entre otros, a un internauta por mensajes a favor de la violencia machista o a un tuitero por comentarios hirientes contra los catalanes tras el accidente de Germanwings. Ese precepto fija penas de hasta cuatro años de prisión para quienes inciten públicamente al odio por razón de género, raza, religión u otra circunstancia. En los casos en los que esos comentarios se hubieran vertido a través de un medio de comunicación social o en las redes, el Código Penal establece que la pena mínima debe ser de dos años y medio.

Para la Fiscalía, estos castigos son excesivos y propone rebajar las penas de cárcel o que los culpables sean condenados a otras penas alternativas, como las multas, pérdidas de derechos políticos, trabajos a favor de la comunidad, la asistencia a cursos o la obligación de visitar memoriales del Holocausto. Acciones, en cualquier caso, que «permitan su reinserción social mediante el conocimiento y la aceptación de sus víctimas».

«La propuesta de reforma está pensada con el fin de introducir un mayor respeto al principio de proporcionalidad de las penas en aquellos supuestos de difusión pública de mensajes o contenidos que, si bien objetivamente de forma pública fomentan, promueven o incitan, directa o indirectamente, al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia, no obstante, por su contexto, contenido, ausencia de reiteración o características o circunstancias personales del autor, tienen menor entidad y no han de tener un reproche tan elevado», defiende el ministerio público. La Fiscalía arguye que esta reforma es necesaria porque «la experiencia demuestra que muchos de estos casos» fueron protagonizados por personas que no forman parte de grupos organizados, que suelen reconocer la autoría y que no reinciden.

DELITOS

Disminuye la criminalidad. La memoria de la Fiscalía pone de manifiesto un descenso en el número de delitos el año pasado, que atribuye a la despenalización de algunas conductas que con la reforma del Código Penal pasaron a ser consideradas faltas, no delitos, y a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En total, las causas por delito incoadas en el 2017 fueron 1.590.492, 201.834 menos que las registradas el año anterior.

Menores

Aumentan la violencia doméstica y machista, y los delitos sexuales en redes. La Fiscalía alerta del «importante y preocupante» incremento de menores enjuiciados por violencia machista en el 2017, con 253 casos. Advierte también del incremento del acoso en redes sociales y en el mundo digital en general. Asimismo, recoge el ligero aumento en el 2017 de los casos de violencia de los menores hacia padres y hermanos, con 4.665 procedimientos abiertos frente a los 4.355 del año anterior. Advierte también del «incontestable incremento» de los delitos informáticos cometidos contra la libertad e indemnidad sexual, que alcanzaron a lo largo del 2017 un total de 1.077 procedimientos, de los que el volumen más importante corresponde a los de pornografía infantil (825 casos, un 12,36 % de la cifra general), seguidos por los relativos al acoso sexual a niños en redes.

Tráfico

Conducción autónoma, drones y cajas negras. Aumentan las condenas por tráfico, pero disminuyen las denuncias de la Fiscalía, que en su informe reclama la regulación de los coches autónomos y conectados. Además, sugiere el uso de drones como «potente» herramienta de seguridad vial y la utilización de las cajas negras en los vehículos.

Drogas

Notable subida. Las incautaciones de cocaína y heroína se duplicaron el año pasado: las aprehensiones de la primera aumentaron un 162,09 % y las de la segunda un 106,79 %.