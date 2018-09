Sánchez prescinde a última hora de Carmen Montón de la sesión de control en el Senado

Montón: «No he cometido ninguna irregularidad y considero que dimitir sería injusto»"> Carmen Montón : «No he cometido ninguna irregularidad y considero que dimitir sería injusto» Cuestionada por si tiene pensado dimitir, la ministra de Sanidad ha sido tajante. ATLAS TV

La Voz de Galicia Fran Balado

Madrid | La Voz 11/09/2018 13:16 h

Se disparan los rumores sobre una posible dimisión de la ministra de Sanidad, Carmen Montón. El Gobierno asiste este martes a partir de las 16.00 a una sesión de control en el Senado en la que se enfrentará a 17 preguntas. Tres de las mismas irán destinadas al jefe del Ejecutivo. Las 14 restantes, a los distintos ministros de su gabinete. Montón no tiene ninguna, pero fuentes de la Cámara Alta confirman que su presencia sí estaba prevista y que no fue hasta ayer a última hora cuando se decidió que no asistiera al pleno. Salvo el ministro de Exteriores, Josep Borrell, que se encuentra de viaje oficial en Estrasburgo, y la titular de Industria, Reyes Maroto, de gira por América Latina, será la única integrante del Gobierno que no asista a la sesión de control.

Solo caben dos lecturas sobre esta decisión tomada ayer a última hora por Sánchez, que ha tomado las riendas en el asunto. Una posibilidad es que el presidente esté intentado protegerla, imitando la forma en la que actúan los entrenadores que dejan fuera de la lista de convocados a un futbolista que ha pasado una semana en el ojo del huracán. Pero cada vez coge más fuerza que la forma de actuar del jefe del Ejecutivo se deba a que la decisión de su destitución esté ya tomada. A varias de las fuentes consultadas no le sorprendería que Carmen Montón presentase su dimisión antes de las 16.00 horas, tratando de liberar a Sánchez en el debate parlamentario de una pesada mochila, especialmente tras predicar un mensaje de transparencia y ejemplaridad absoluta con laque conquistó al Gobierno y también tras haberse mostrado en la pasada primavera especialmente duro con la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, envuelta en un caso similar.

Moncloa mostró ayer su respaldo a la ministra de Sanidad, pero lo hizo de una manera muy tibia. Ninguno de los integrantes del Gobierno salió a dar la cara, y se remitieron a canales autorizados, pero anónimos, para posicionarse en su respaldo a Montón. Esta forma de actuar es muy similar a la seguida en otras ocasiones por parte del Ejecutivo, como con el exministro de Cultura Màxim Huerta, que fue forzado a presentar su renuncia apenas unas horas después de haber sido confirmado por personas cercanas a la presidencia.

Esta hipotética renuncia de Montón dejaría en una situación comprometida al presidente del PP, Pablo Casado, que también tiene un máster bajo sospecha en la Universidad Rey Juan Carlos, un caso que ya se encuentra judicializado a la espera de que el Tribunal Supremo decida si lo asume.