María Luisa Carcedo, nombrada nueva ministra de Sanidad

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz Europa Press

11/09/2018 22:36 h

Solo una hora después de que Carmen Montón anunciase su renuncia al frene del Ministerio de Sanidad, el Gobierno de Pedro Sánchez anunció a su sustituta. La elegida es la asturiana María Luisa Carcedo, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo.

Carcedo es la Alta Comisionada para la lucha contra la pobreza infantil y secretaria de Sanidad de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Nacida en San Martín del Rey Aurelio (Asturias), en 1953, desarrolló actividad profesional como médica de Atención Primaria del Servicio de Salud del Principado de Asturias, en Sotrondio y en el Centro de Salud de El Natahoyo de Gijón.

Maria Luisa Carcedo, hasta ahora alta comisionada para la lucha contra la pobreza infantil, será la nueva ministra de @sanidadgob. Es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo y diplomada en Medicina de Empresa por la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo. — La Moncloa (@desdelamoncloa) September 11, 2018

Entre 1984 y 1991, Carcedo asumió responsabilidades de gestión en el ámbito regional asturiano, primero como directora del Área Sanitaria del Valle del Nalón, del INSALUD y, posteriormente, como directora general de Salud Pública del Principado de Asturias. Fue diputada en la Junta General del Principado y consejera de Medio Ambiente y Urbanismo.

Ejerció de portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Junta General del Principado de Asturias. Elegida diputada en el Congreso de los Diputados por Asturias en la VIII y X legislaturas, y senadora por designación de la Junta General del Principado de Asturias entre 2015 y 2018. Fue presidenta de la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios entre 2008 y 2011.

Desde el 21 de junio es alta comisionada para la lucha contra la pobreza infantil. Actualmente, forma parte de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE como Secretaria Ejecutiva de Sanidad y Consumo.

Dimisión para «no influir»

«Para no influir en la labor del Gobierno, le he comunicado al presidente mi dimisión como ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social», anunció Carmen Montón durante la breve comparecencia que ofreció esta noche en Moncloa, en la que no concedió preguntas y que abrió enumerando los principales logros de sus tres meses al frente de la cartera de Sanidad. «Durante estos 100 días, hemos trabajado con el objetivo de recuperar derechos y por el bien común», inició la ya exministra, que insistió en su transparencia desde que saltó el escándalo.

«Decidí cursar un máster para hacer mejor mi tarea en el Congreso. En las últimas 48 horas se ha puesto en cuestión mi trabajo en ese máster. Desde el primer minuto he dado explicaciones y ofrecido toda la información de la que dispongo. Lo he defendido y lo seguiré haciendo con toda la convicción», explicó.