El Govern pide la libertad de los políticos en prisión y a Sánchez «una solución política»

Se desentienden de la celebración hartos de sentirse presionados

La Diada no es lo que era. La fiesta nacional de Cataluña, después de un intenso y crispado año de desafío independentista, en la política y en la calle, es cualquier cosa menos una fiesta. Los secesionistas apuran las horas para arengar a los catalanes para que inicien hoy una gran movilización con la asistencia a la manifestación convocada por la ANC, como acto de fuerza para pedir la ruptura con España y la puesta en libertad de los políticos en prisión preventiva por el desafío secesionista. Los partidos constitucionalistas (C’s, PSC y PP) informan a sus seguidores de que no acudirán a esa convocatoria «que no interpela a todos los catalanes» (Jaume Durall, Podem Catalunya), que es un «aquelarre independentista» (Carlos Carrizosa, C’s) y un acto «sectario de la mitad de los catalanes» (Jaume Collboni, PSC).

