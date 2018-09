Carmena volverá a presentarse en Madrid con pleno control de la candidatura

0

La Voz de Galicia Europa Press

10/09/2018 11:33 h

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, han cerrado un acuerdo para conformar una candidatura «plural» para las próximas elecciones municipales de la capital, encabezada por la actual regidora, quien tendrá «pleno control de su equipo de gobierno», según han explicado fuentes de la dirección de la formación morada.

Estas mismas fuentes han confirmado que este es el acuerdo al que llegaron los dos líderes en la reunión que mantuvieron este domingo, en el que todavía no cerraron la fórmula jurídica que servirá para dar forma a esa candidatura, asunto que verán «más adelante». No obstante, Podemos asegura que no tiene «duda» de que en esa cuestión también se llegará a un acuerdo y, por ello, ya se han comprometido a «garantizar» a Carmena «pleno control de su equipo de gobierno y una candidatura plural con perfiles que le sean útiles para gobernar».

La fuentes consultadas afirman que el acuerdo sellado con la alcaldesa para conformar una candidatura conjunta es la «voluntad» que el partido ha manifestado «públicamente desde hace tiempo». Carmena tiene previsto anunciar su decisión de presentarse a la reelección este lunes en una rueda de prensa a las 12 horas en el Palacio de Cibeles. En ella podría desvelar ya bajo qué forma quiere presentarse a esas elecciones. En las últimas horas se ha indicado la posibilidad de optar por una agrupación de electores, modalidad que no ha gustado ni en IU ni en Ganemos -el principal sector crítico de Ahora Madrid-. Esta fórmula le permitiría a Carmena tomar las riendas de su propio equipo y mitigar así los numerosos desencuentros internos que ha tenido que gestionar en el consistorio.

En mayo del 2015, Carmena se presentó a las elecciones con la marca Ahora Madrid, una coalición conformada por Podemos, IU y asociaciones vecinales y ciudadanas. Y su intención de cambiar de formato no ha sentado bien a algunos ediles (agrupados en Ganemos), que reivindican primarias. Es el caso de Pablo Carmona y Rommy Arce, que defendieron ayer como punto central de su programa político la «democracia interna» para no caer en el «cesarismo». «Bienvenidas a la monarquía municipalista de Madrid», censuró el primero de ellos en Twitter.

El más feliz en Podemos por la candidatura de Carmena fue el secretario de análisis estratégico de la formación, Íñigo Errejón, aspirante a la presidencia de la Comunidad. El antiguo número dos de Iglesias confía en que sirva para una segunda legislatura «de cambio político, transparencia, amabilidad de la ciudad y honradez del Ayuntamiento». «Incluso a gente que no es de Madrid le gustaría poder votarla», indicó, según Colpisa.

Mientras, ni el PSOE ni el PP tienen un candidato propuesto para una de las plazas más relevantes en juego en las próximas elecciones. Los populares recurrirán a los sondeos para testar a sus posibles aspirantes y resolver si es mejor un fichaje o una promoción interna.