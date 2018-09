Carmen Montón, sobre su máster en la URJC: «¡No todos somos iguales! No he cometido ninguna irregularidad»

0

La Voz de Galicia Fran Balado

Madrid 10/09/2018 11:57 h

«¡No todos somos iguales! ¡No todos somos iguales! No he cometido ninguna irregularidad». La ministra de Sanidad, Carmen Montón, salió al paso de unas informaciones publicadas este lunes por ElDiario.es en la que se le acusa de haber obtenido su máster de Estudios Interdisciplinares de Género en la Universidad Rey Juan Carlos, el mismo centro en el que se han generado las polémicas de Cristina Cifuentes y de Pablo Casado.

Montón convocó una rueda de prensa esta misma mañana para «aclarar la situación». La titular de Sanidad aseguró haber seguido «en todo momento las indicaciones por parte del centro, tanto en la matriculación como en la presentación de ejercicios, prácticas académicas y el trabajo de investigación final», apuntó. Durante su comparecencia, en la que mostró distintos documentos con los que buscaba probar su inocencia, se mostró tranquila: «He guardado la suficiente para poder acreditar con claridad que cursé el máster». Afirma que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta, Carmen Calvo, están debidamente informados de este proceso. Y que por su cabeza no pasa presentar una dimisión.

En la ronda de preguntas fue cuestionada para que hiciera una estimación de las clases a las que había asistido durante el curso: «Mirar hacia atrás es complicado», dijo. «Tendría que hacer un ejercicio de memoria que no voy a ser capaz».

La dirigente valenciana basó su defensa en seis puntos:

Supuesta convalidación de una asignatura: «No hay, no es posible. Para convalidar es necesario que el alumno lo solicite previamente, y yo no lo he solicitado».

Fecha del título: «El certificado oficial de mi expediente muestra que todas las asignaturas es cursaron en 2010-2011. En el título oficial hay un error, al figurar el 2012 como fecha de finalización de los estudios. Ya he pedido una rectificación».

Asistencia a clase: «El máster podía ser cursado a distancia. Así se me indicó en un correo electrónico enviado por la dirección del máster», dijo, aportando una copia impresa del mismo.

Matriculación: En la información se le acusa de haberse matriculado unos meses fuera de plazo. «No son ciertas las afirmaciones. Puedo demostrar que fui admitida el día 30 de septiembre», afirma.

Trabajo fin de máster: Asegura que lo conserva y que lo pone a disposición de los interesados.

Entrega de trabajos: «Entregué algunos en mano, otros telemáticamente, y siempre seguí las instrucciones del centro», detalla.