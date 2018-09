Albert Rivera, en una entrevista con TV3: «Ustedes mienten, son un aparato de propaganda independentista»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz Agencias

07/09/2018 13:03 h

Albert Rivera acudió esta mañana al programa Els Matins, de la cadena autonómica TV3, donde mantuvo un tenso encuentro con la presentadora Lidia Heredia. La periodista preguntó al líder de Ciudadanos sobre la agresión sufrida, el pasado 29 de agosto, por un cámara de Telemadrid que fue confundido con un operario del canal catalán. Rivera aprovechó ese momento para acusar a TV3 de «aparato de propaganda separatista».

El presidente de Ciudadanos pidió un canal que «vuelva a representar a todos los catalanes», recordando que está financiada por el conjunto de la ciudadanía y «no solamente el señor Torra». El propio programa compartió en su cuenta de Twitter la discusión entre ambos interlocutores.

Ante las palabras de Rivera, Heredia replicó: «Cuando usted me lo dice a mí, ¿me dice que aquí cada día hago propaganda?». El líder naranja le reprochó que TV3 «se ha convertido en un aparato separatista» por la línea editorial que mantiene a diario. Rivera también aprovechó para denunciar los insultos desde la cadena a Inés Arrimadas y a la catalogación de «extrema derecha» a la manifestación del pasado mes de octubre contra la secesión.

Buch califica a Rivera de «poca demócrata»

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha tachado al líder de Cs, Albert Rivera, de «poco demócrata» al acusarle de dirigir una 'conselleria política' y de usar su departamento en términos políticos.

En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, Buch ha afirmado: «Se ha de ser muy poco demócrata para decir que desde un gobierno escogido democráticamente no se puede hacer política». Ha recordado que en las comisarías de los Mossos d'Esquadra no hay ninguna simbología política y ha resaltado que Rivera también hace política cada día y que «ha de ser un intolerante cuando dice que un conseller no puede hacer política».

Ha asegurado que los Mossos son una «policía democrática» que no persigue a nadie por lo que piensa o representa, y al preguntarle si seguirán identificando a personas que retiran lazos, ha indicado que identificarán a cualquier persona que genere una preocupación o peligro, en sus palabras.

Respecto al refuerzo de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil de cara a la Diada, Buch ha reiterado que lo agradece -«Porque en este país somos educados»- pero que no hace falta porque los Mossos podrán afrontar el dispositivo de seguridad y solucionarán cualquier problema dentro de sus competencias.