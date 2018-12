Pastor se abre a que el presidente catalán hable en el Congreso sin que haya votación

0

La Voz de Galicia G. B.

Madrid / La Voz 06/09/2018 05:00 h

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, está dispuesta a convertir el Parlamento en el eje central del debate sobre Cataluña, evitando así que la evolución del conflicto se reduzca a una partida de pimpón con declaraciones cruzadas entre el Gobierno y la Generalitat. Tras su invitación al líder catalán para que defienda sus propuestas en el Congreso y debata con el resto de fuerzas, fuentes cercanas a Pastor precisaron ayer que lo que plantea no es un formato estrictamente reglamentario como el que llevó al plan Ibarretxe a un callejón sin salida tras ser ampliamente rechazado en una votación. La presidencia de la Cámara está abierta a estudiar cualquier tipo de formato que permita que el presidente catalán comparezca ante los diputados, e incluso a que el debate que se produzca no concluya en una votación en pleno. La presidenta considera que el mero hecho de que Torra acudiera al Parlamento a defender sus posiciones implicaría ya una voluntad de diálogo y de acatamiento de la Constitución.

Malestar en el PSOE

Tras el desalojo de Mariano Rajoy del Gobierno, Pastor es en este momento la dirigente del PP que ocupa un cargo de mayor responsabilidad institucional a nivel estatal. Pero su intención es seguir actuando con imparcialidad y sin someter su puesto a las órdenes de partido. De ahí que su invitación a Torra haya sido una propuesta estrictamente personal, que ni siquiera consultó con el nuevo líder de los populares, Pablo Casado. Aunque la fórmula que plantea Pastor contempla que el propio presidente del Gobierno intervenga en el debate, esa posición de protagonismo que está asumiendo la presidenta del Congreso no termina de agradar al PSOE, que considera que es al jefe del Ejecutivo a quien corresponde tomar la iniciativa, así como encauzar la vía y los límites del diálogo con el presidente catalán para la resolución del conflicto.

Fuentes cercanas a la presidenta del Congreso aclaran que la propuesta de comparecencia de Torra que ha formulado no ha sido contestada de momento por el presidente catalán, que no se ha puesto en contacto con ella para tratar de concretar una fórmula que permita su presencia en el Congreso, por lo que, de momento, no avanzará ningún modelo de debate al respecto.