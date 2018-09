Sánchez insta a Torra «acatar» las sentencias judiciales y «gesticular menos»

0

La Voz de Galicia Agencias

Madrid 05/09/2018 18:46 h

Pedro Sánchez, ha recordado este miércoles a Quim Torra que en un Estado democrático de Derecho como es España los gobernantes tienen que «acatar» las sentencias judiciales, aunque no se compartan.

Así ha respondido desde Estocolmo, en rueda de prensa con su colega sueco, Stefan Löfven, a la conferencia impartida el martes por Torra, en la que señaló que no aceptará otra sentencia que no sea la «absolución» de los dirigentes independentistas en prisión. Sánchez ha apelado a todos los actores políticos a hacer un ejercicio de «mayor responsabilidad y menos gesticulación» porque lo que está en juego hoy en Cataluña no es la independencia sino la convivencia.

El presidente, que siguió «atentamente» la conferencia de Torra, ha subrayado que el Gobierno español «se toma muy en serio el diálogo y la negociación» con la Generalitat, y está «dispuesto a abrir» espacios de entendimiento en cuestiones de financiación y en materia de leyes sociales. También ha remarcado que su Gobierno entiende que la política no tiene que «enquistar» problemas, sino resolverlos.

Carmen Calvo dice que solo aplicará el 155 si la Generalitat quiebra la ley

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado este miércoles que no ve más cerca aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña tras el discurso de ayer del president de la Generalitat, Quim Torra, y ha defendido que el Gobierno agotará la vía del diálogo y solo se plantea aplicar el supuesto constitucional si la Generalitat quiebra la ley.

«De lo que todos estamos más cerca es de ayudar a resolver una crisis de estado que han planteado de manera unilateral e incompresible en el siglo XXI en el marco de una democracia solvente», ha señalado Calvo en una entrevista en RNE tras ser cuestionada si el discurso del president catalán acercaba la posibilidad de aplicar esta medida constitucional.

Según Calvo, para el Gobierno el límite para aplicar esta norma lo establece «el incumplimiento de las normas» y de la Constitución, y ha recordado que tanto el presidente Pedro Sánchez como ella misma participaron en la aplicación el pasado octubre del 155 en Cataluña, subrayando que el PSOE tiene experiencia en este asunto si Torra «pasa a los hechos».

A lo largo de la entrevista, ha puesto en valor que en «el campo legal» el artículo 155 cumplió sus objetivos y sirvió para recomponer el orden constitucional en Cataluña. De hecho, ha puesto como ejemplo que Quim Torra es un presidente sin cuentas pendientes con la justicia por el procés separatista, algo que atribuye a que el sistema democrático español no ha permitido a otros candidatos.

Diálogo hasta el final

Dicho lo cual, según la vicepresidenta ha faltado la «función política» en Cataluña de hablar y pactar, por lo que ha defendido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya abierto el campo del diálogo en el que «quiere llegar al final».

«No hemos bajado la guardia en los límites en los que hay que reaccionar», ha subrayado, recordando que el Ejecutivo mantiene dos recursos contra la Generalitat, «pero el Gobierno quiere llevar a sus últimas consecuencias el diálogo porque es el Gobierno de todos los catalanes, de los independentistas y de los no independentistas», ha añadido.

Y ha enviado un mensaje a la oposición asegurando que el esfuerzo político en Cataluña «concierne» a todos los actores. «Todos estamos concernidos a saltar al espacio del diálogo, que es donde tenemos que encontrarnos», ha recalcado.

Calvo ha enmarcado el diálogo con la Generalitat dentro de los intereses nacionales del país. «Al Estado le interesa que agotemos todas las vías posibles para que el Govern haga su trabajo en Cataluña, todos deben sentirse concernidos», ha argumentado.

Unidad es estar con el Gobierno en los momentos críticos

Sobre posibles fisuras en el bando constitucionalistas y las continuas críticas de PP y Ciudadanos a Sánchez por, según ellos, haber roto este pacto, la número 'dos' del Gobierno les ha pedido que la unidad consiste en estar junto al Ejecutivo en cuestiones de Estado.

Para Calvo la crisis política en Cataluña exige «altura de miras» y ha puesto en valor el papel en la oposición de Sánchez cuando se mantuvo al lado de Mariano Rajoy el pasado mes de octubre, durante la escalada independentista.

«La unidad consiste en hacer lo que hicimos con Rajoy, ponernos a su disposición. No voy a pedir al resto de partidos que coincidan políticamente con el Gobierno, pero sí que estén en el apoyo al Gobierno cuando se produzca una situación critica», ha resumido.