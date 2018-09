Sánchez advierte a Torra que debe acatar las sentencias le gusten o no

0

La Voz de Galicia

Madrid / La Voz 06/09/2018

El Gobierno sigue aferrado a la idea de rebajar la tensión en Cataluña mediante la fórmula de ignorar las provocaciones verbales del presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, y actuar solo en caso de que las palabras den paso a hechos que vulneren la ley. En la Moncloa no aprecian «ninguna novedad» en los últimos discursos del líder catalán, que se consideran para consumo interno de los independentistas, y no se plantean ninguna actuación judicial, al contrario de lo que exigen ya Ciudadanos y el PP, que consideran que ha rebasado ya las líneas rojas que obligan al Gobierno a actuar en su contra.

Frente a la afirmación del presidente catalán de que no «aceptará» una sentencia de culpabilidad contra los líderes independentistas procesados, y a que este miércoles ni siquiera descartó facilitar su salida de la cárcel aunque sean condenados, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se limitó a advertirle que «en un Estado de derecho lo que tienen que hacer lo gobernantes es, aunque no se compartan las sentencias, acatarlas». Pero Sánchez señaló también que «todos» deben hacer «un ejercicio de mayor responsabilidad y menos gesticulación». «Lo que está en juego en Cataluña es la convivencia, no la independencia», concluyó.

La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, confirmó también que «en este momento procesal» la aplicación del artículo 155 no está «encima de la mesa», aunque recordó que se trata de un precepto que «está en la Constitución» y el PSOE ya sabe «cómo activarlo», pero lo que pretende ahora Pedro Sánchez es «avanzar en el camino político».

Iglesias advierte sobre el 155

En previsión de que el Gobierno actúe en ese sentido, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, afirmó que sería «muy difícil» mantener el apoyo al Gobierno si Pedro Sánchez decidiera aplicar de nuevo el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, al tiempo que consideró «una barbaridad» que pueda haber condenas por rebelión o sedición a los líderes independentistas.

El optimismo del Gobierno no es compartido por el PP, que este miércoles presentó una proposición no de ley para que el Congreso haga una condena «rotunda» de la llamada de Torra a «atacar al Estado», de sus «incitaciones al odio» y sus «continuas amenazas de atentar contra el interés general de los españoles». La propuesta insta también a la Fiscalía General del Estado a iniciar acciones legales contra los responsables de actos y escraches «por delitos de odio por razones ideológicas» contra particulares que defienden la unidad de España. La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, expresó también su preocupación por los «discursos incendiarios» de Joaquim Torra y su «llamamiento a calentar las calles». La dirigente del partido naranja instó por ello a Sánchez a reaccionar frente a un presidente catalán que anuncia que va a «desobedecer las sentencias que no le gusten».