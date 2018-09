Llegan a España los pisos colmena: viviendas de 3 metros cuadrados por 250 euros al mes

0

06/09/2018

La burbuja del alquiler sigue siendo un verdadero quebradero de cabeza para muchas familias españolas que pelean cada día por encontrar una vivienda digna que se ajuste a su presupuesto. La escalada de precio de los pisos necesita medidas urgentes. Pero, ¿a cualquier precio?

En Barcelona, una de las ciudades más afectadas por este fenónemo, una start up ha decidido emprender un singular proyecto con el que ofrecerá viviendas bastante atípicas. La firma Haibu 4.0 pondrá a disposición de los vecinos de la ciudad condal unas cápsulas -que ellos denominan colmenas- de tan solo tres metros cuadrados por un precio de 250 euros al mes. «Es obvio que no cumple de ninguna forma los requisitos mínimos de habitabilidad que se exigen para poder vivir con dignidad y en unas condiciones adecuadas», aseguraban estos días desde el Ayuntamiento de Barcelona, desde donde han dejado bastante clara cuál es la postura de la administración al respecto: «No tiene cabida». A pesar de no contar con el beneplácito del gobierno local, los promotores del proyecto siguen adelante. Lo hacen cargados con vacíos legales que han ido encontrando en las normativas actuales. Ellos, dicen, ni alquilan ni venden. Lo suyo es más parecido a «una comunidad o asociación, algo más social». Y con ese pretexto justifican, de alguna manera, los 250 euros que cada inquilino debe abonar cada mes.

Las colmenas, además de estar formadas por las cápsulas dormitorio (bautizadas como MiniHouses), cuentan con una cocina comunitaria; una zona de aseos; WiFi; suministros como agua, luz, así como un servicio de limpieza de las zonas incluidas. Sin embargo, este modelo de convivencia, bastante habitual en países como Japón, es más complejo de lo que muchos piensan. No se trata simplemente de ocupar un pequeño habitáculo para dormir. Porque desde Haibu señalan que los futuros miembros de la colmena tendrán que cumplir una serie de requisitos, así como cumplir con algunas importantes normas.

Los inquilinos deben tener al menos 25 años y no podrán pasar de los 45. Además, tendrán que demostrar que cuentan con unos ingresos mensuales mínimos de 450 euros. La edad y la cartera no son los únicos requisitos que se revisarán. Porque para poder dormir en una de estas cápsulas (que miden aproximadamente 2,40 metros de largo por 1,20 de ancho) los habitantes no pueden tener antecedentes penales ni antes de la entrada ni durante la residencia en las colmenas.

La esencia que se encuentra detrás de las colmenas no es otra que la de un piso compartido, con unas zonas comunes y una habitación (bastante más pequeña de lo habitual) privada. Por eso, como en toda convivencia compartida, son necesarias unas normas; que en este caso serán de muy estricto cumplimiento. Los arrendatarios no podrán entrar en las colmenas con sus mascotas ni tampoco podrán alojar en sus nichos a otras personas ajenas a la comunidad. «Los ruidos en general, llamadas telefónicas u otros se realizarán sin molestar a los miembros de la comunidad», explican en la página web del proyecto, donde además inciden en que solo está permitido una persona por habitáculo y no se podrá realquilarlo o simplemente prestarlo a amigos o familiares: «No estarán permitidas las relaciones sexuales en el interior delas colmenas o habitáculos, para no faltar al respeto al resto de miembros».

Aseguran desde Haibu 4.0 que no pretenden que sus habitáculos sean las viviendas del futuro, pero momentáneamente pueden ser una solución temporal para gente con medios económicos restringidos. «Un lugar donde dormir, pero dormir en privado y no como en un hostal con habitaciones multitudinarias donde todos tienen que aguantar los ronquidos de sus vecinos», sentencian.