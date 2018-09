Ana Pastor insta al presidente catalán a defender su posición en el Congreso

0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid / la voz 05/09/2018 05:00 h

«Invito al señor Torra a que venga al Parlamento a defender sus posiciones políticas y a que escuche a los demás, en un diálogo constructivo muy necesario». La presidenta del Congreso, Ana Pastor, planteó ayer este desafío político al presidente catalán para que acepte debatir sus postulados en el Congreso, aunque no concretó la fórmula que tendría esa comparecencia. «En el Parlamento siempre hay y debe haber espacio para todos los planteamientos, pero tienen que encontrarse dentro de la ley. Y si no, cambiemos la ley», afirmó Pastor. Pese al tono maximalista utilizado ayer por Torra, el presidente de la Generalitat no rechaza de plano aceptar esa invitación. «No nos cerramos», respondió la consejera catalana de Presidencia y portavoz del Gobierno autonómico, Elsa Artadi, que señaló que antes de pronunciarse desean saber «más detalles» y «qué es lo que se quiere proponer». «No sabemos si la idea es que haya un monográfico sobre la situación catalana, sobre las demandas de los catalanes, pero también la falta de democracia, la vulneración de derechos o la represión», insistió.

Los independentistas temen que, de aceptar el desafío lanzado por Pastor, sus propuestas tengan el mismo breve recorrido que el llamado plan Ibarretxe, defendido en su día por el ex lendakari en el Congreso, y que fue frenado en seco tras una contundente derrota en la consiguiente votación. Algo que en este caso, según Artadi, sería «estéril».

Aun así, tratando de utilizar políticamente las palabras de la presidenta del Congreso, la Generalitat presentó como un avance que desde el Parlamento se hable de «diálogo». Un planteamiento similar al que Artadi aplicó a la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez de celebrar un «referendo de autogobierno». Aunque el secesionismo ya ha rechazado esa oferta por considerar superada la fase autonómica, la portavoz de la Generalitat no desaprovechó la oportunidad de resaltar que lo dicho por Sánchez «tiene una parte positiva», que es «admitir que hay que hacer un referendo».

Puigdemont cuestiona la oferta

Las posibilidades de que Torra acusa al Congreso son en realidad escasas. El propio expresidente catalán Carles Puigdemont, al que Torra declara obediencia, cuestionó desde Bélgica que exista «voluntad para escuchar» a los independentistas. Aunque admitió que aceptar la invitación es una decisión que «tienen que tomar los líderes catalanes», señaló que este es «un conflicto político europeo, que toda Europa lo ve». «¿Realmente alguien cree que con un anuncio esto se va a resolver o se va a desencallar?», se preguntó Puigdemont, que pidió también a Pedro Sánchez que concrete «qué dice el nuevo Estatut que propone».

La oferta de Pastor sirvió sin embargo para evidenciar la tensión en las filas independentistas. El diputado de ERC Joan Tardá animó a Torra a aceptar el ofrecimiento de acudir al Parlamento a defender su postura. «Cuando uno cree que sus posiciones son legítimas y democráticas, debe expresarlas en todas partes», señaló el portavoz de ERC, que rechazó sin embargo el referendo de autogobierno planteado por Sánchez porque no tiene en cuenta el «anhelo» de los catalanes independentistas.