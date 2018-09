La familia Franco avisa que no facilitará al Gobierno que juegue con la «momia»

Advierte a la familia que no se dejará amedrentar y les da quince días para recurrir

Será unos meses más tarde de lo previsto en un primer momento, pero el Gobierno socialista continúa firme en su intención de retirar los restos de Franco del Valle de los Caídos antes de que concluya el año. La ministra portavoz, Isabel Celaá, no se atrevió a concretar ninguna fecha, aunque mostró su confianza en poder comer el turrón con la exhumación del dictador completada. «Para Navidades», apuntó.

Celaá compareció ayer en la rueda de prensa posterior a un Consejo de Ministros del que se ausentó Pedro Sánchez, de viaje oficial en Latinoamérica, para fortalecer el mensaje enviado por el presidente del Gobierno unas horas antes en el que garantizó que su Ejecutivo no se dejará amedrentar ante las amenazas de la familia Franco. «Las amenazas no van a cambiar nada, no puede haber ningún mausoleo para un dictador en un sistema democrático», denunció la ministra. En los últimos días llegó a Moncloa un burofax con una querella interpuesta por la Fundación Francisco Franco advirtiendo al Ejecutivo sobre la posibilidad de estar prevaricando con su recurso a un decreto ley, al recoger la constitución que esta herramienta solo procede cuando las medidas que impulse el Gobierno revistan urgencia. El documento está firmado por uno de los siete nietos del dictador, que a su vez es uno de los directivos de esta institución franquista.

