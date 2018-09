El padre de Mari Luz agradece a Andy y Lucas que mostrase imagen de su hija

El grupo ha respondido con indignación a las críticas: «Somos famosos desde hace 16 años y no usamos la imagen de nadie»

«Estoy muy enfadado, solo quiero decir que somos famosos desde hace 16 años y no usamos la imagen de nadie. Y menos políticamente. Vivimos de los Ayuntamientos así que no somos ni de derechas ni de izquierdas. Eso sí, el mundo está loco, nos hemos vuelto locos. Pedimos disculpas a los padres de Gabriel si les hemos molestado, pero nosotros lo que queríamos era ayudar y pedir justicia y lo hicimos en un contexto muy bonito en un concierto. Pero no lo volveremos hacer ni tampoco a nombrar. Eso sí que nadie nos pida luego firmas ciudadanas», es la contundente respuesta de Andy en nombre de los dos cantantes a los padres de Gabriel Cruz.

