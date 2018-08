El Gobierno adjudica la defensa de Llarena al mayor bufete independiente de Bélgica

La líder de Ciudadanos en Cataluña anima a retirar la simbología independentista de las calles

Todo el mundo llama a la responsabilidad en Cataluña, pero casi nadie parece dispuesto a rebajar la escalada de tensión. El día después de la agresión que sufrió un cámara de Telemadrid en la concentración organizada por Ciudadanos para apoyar precisamente a la mujer que fue agredida el sábado pasado en Barcelona por retirar lazos amarillos, las críticas arreciaron desde todos los flancos contra el partido de Rivera. La formación naranja quiso capitalizar el descontento que hay en Cataluña con la guerra de lazos, llamando a la población a quitar simbología secesionista del espacio público, pero el cambio de rasante -escenificado por Albert Rivera e Inés Arrimadas en Alella, donde retiraron ellos mismos los plásticos- no le salió como esperaba y ayer se vio en el centro de la polémica. Lejos de pisar el freno, Ciudadanos insistió en que seguirá dando la batalla en la calle y seguirá explotando la tensión por los lazos amarillos. «Claro que hay que recuperar la convivencia, lo que no voy a aceptar es que se diga que quien quita un lazo es quien está rompiendo la convivencia, y no quien dice que más de media Cataluña no es Cataluña», afirmó Inés Arrimadas. «No pueden pedirme que me quede en casa», dijo. Ciudadanos acudió ayer al Defensor del Pueblo a pedir amparo por la situación de indefensión en que a su juicio se encuentran muchos catalanes ante la «intolerable» vulneración de su derechos.

Seguir leyendo