Troqueliano, el tuitero de Marín que desenmascara a Puigdemont en Bélgica

La Voz de Galicia

30/08/2018

El escándalo por una traducción tergiversada de unas declaraciones del juez Llarena incluidas en la demanda presentada en Bélgica por Carles Puigdemont contra el magistrado y que cambian por completo el significado de lo afirmado fue destapado en Twitter por un gallego de Marín residente en Bruselas desde hace años. Se trata del tuitero @troqueliano, que no desea desvelar su identidad, pero que sí aclara que ni es traductor ni profesor, como han dicho algunos medios.

El «si es que ha sido así», el condicional que pronunció el magistrado el 22 de febrero cuando hablaba de la comisión de delitos por parte de los organizadores del referendo ilegal del 1-O, ha sido traducido como un «sí, así ha sucedido».

-¿Cómo ha descubierto la mala traducción?

-Había seguido el texto de la demanda presentada, en francés, el 5 de junio y el de la semana pasada en español, también de 25 páginas, y me pregunté cómo lo iban a utilizar porque confirma que Llarena no pone en duda la inocencia de Puigdemont. Tenía curiosidad y fui a ver ese párrafo concreto porque tenía marrullería.

-¿Cómo reaccionó?

-Lo compartí en un grupo de WhatsApp con amigos que están interesados en política y vimos que era algo muy gordo y llamativo, y a las nueve de la noche del domingo lo publiqué en Twitter. En principio no tuvo mucho eco, aunque me dirigía a [Jaume Alonso] Cuevillas y [Gonzalo] Boye [abogados de Puigdemont]. Todo se aceleró cuando los medios tradicionales, prensa y radio, lo recogieron.

Historia triste: Hay quien bloquea por insultos o amenazas. Mi estimado @boye_g aplica el criterio “te bloqueo por que me has pillado con las manos en la masa”. pic.twitter.com/ohn1e9a61x — Troquel (@troqueliano) August 29, 2018

-¿Cree que se trata de un error involuntario, como dijo Boye?

-Es casi imposible que se trate de un error, tiene que haber una sucesión de eventos de los abogados, traductores, demandantes, que todos fueran incapaces de ver que de todos los párrafos traducidos de la demanda el único que no tiene anexos al original es este. En la versión gala hay párrafos que provienen del castellano, como las declaraciones de Llarena. La traducción está muy bien escrita por un traductor jurado, pero, en el párrafo 23 ponen primero en el documento francés el párrafo en español «este extracto puede ser traducido de la siguiente manera». Hay once errores en diez líneas y pasa de ser una cosa a decir lo contrario, de desmentir la tesis de los demandantes a confirmarlo.

-¿Hay más errores?

-El único que está mal traducido es ese. El francés no es que esté mal, es que dice lo contrario, y en la demanda lo único relevante es eso, que ponen en boca del magistrado lo que no dijo para pretender tener razón ante el juez belga.

-¿Quién es el responsable de la traducción?

-La versión española la hace y firma una traductora jurada, Denia Saavedra. La francesa no la firma nadie. Hay once traducciones y diez contienen la referencia al anexo original, pero la falsa no. Además se nota que no es traducido por un traductor, sino por un hispanohablante y está escrito fatal, mientras el resto está bien.

-¿Quién pudo escribir eso?

-Es bastante probable que haya sido uno de los miembros españoles del equipo de defensa de Puigdemont: Gonzalo Boye o Cuevillas o un ayudante. Ese párrafo no llega al juez sin que Boye lo verifique, porque es el responsable y jefe del equipo y él tiene que fijarse en el párrafo más importante de su demanda; aunque no sea él de su puño y letra, él es el responsable.

-¿De dónde viene su interés por el tema catalán?

-Viví una etapa en Cataluña y eso despierta afectos y relaciones, y porque la independencia de una región es uno de los temas más importantes para el país y es importante recordar que tres millones de españoles quieren seguir siéndolo y que el resto los apoyamos y no vamos a dejar que una minoría se imponga por la fuerza. Por una vez, que los que hacen la trampa no se salgan con la suya.

