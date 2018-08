Hacienda estudiará el impacto de subir el IRPF a las rentas por encima de 150.000 euros

0

La Voz de Galicia Europa Press

29/08/2018 21:24 h

El ministerio de Hacienda ha aceptado analizar el impacto de la subida del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) en rentas superiores a los 150.000 euros anuales.

No obstante, el Ministerio ha informado que mantiene la idea de no tocar el IRPF. En esta línea, ha dejado claro que aceptar hablar de medidas para rentas superiores a este importe «no significa que se vaya a hacer ni mucho menos».

La reunión con Unidos Podemos

Fue Carlos Sánchez Mato, responsable de políticas económicas de Izquierda Unida, el que confirmó tras una reunión con el ejecutivo que el Gobierno estaba dispuesto a estudiar una posible subida del IRPF, aunque ellos planteaban que se aplicase a rentas superiores a 60.000 euros.

Aunque Mato ha hecho hincapié en que «no se ha cerrado ningún acuerdo», ha afirmado que «tampoco se ha cerrado la puerta a nada», sobre todo porque el grupo parlamentario de Unidos Podemos «no lo hubiese permitido». «Nadie ha dicho que no se vaya a hablar», ha apostillado, refiriéndose a esta posible subida fiscal.

Durante la reunión, el responsable de Izquierda Unida en esta materia le ha trasladado al Gobierno que había «margen de actuación» en el IRPF, sobre todo en las rentas altas, aunque la ministra se ha mostrado reacia a subirlo en el caso de las rentas de 60.000 euros.

En esta línea, Mato ha señalado que le ha pedido al Gobierno que propusiera un importe de renta superior a 60.000 euros, porque así se mandaría un mensaje «importante» de la necesaria recuperación de la progresividad fiscal. El Gobierno se ha mostrado a favor de estudiar esta medida y ha pedido al grupo que proponga medidas concretas. Así, Mato ha afirmado que le trasladarán al Ejecutivo de Sánchez los efectos que tiene esta medida, ya que «la potencia recaudatoria es muy alta».

Minutos después se conocía la versión de Hacienda y su disposición a estudiar el impacto de esas medidas fiscales pero por encima de los 150.000 euros y descartaba poner el límite en los 60.000 que pedía Unidos Podemos.