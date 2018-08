Torra defiende a los Mossos que identifican a los que retiran los lazos amarillos

0

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha defendido que la Policía catalana, los Mossos d'Esquadra, identifiquen a las personas que retiran lazos amarillos de la vía pública y dijo que es una decisión «errónea» de la Fiscalía investigar esta practica.

«¿Cómo puede ser que la Fiscalía no investigue los hechos del 1 de octubre?, ¿que no investigue a los asistentes al Valle de los Caídos que cantan himnos franquistas y en cambio se atrevan a investigar a los Mossos que hacen su trabajo?, indicó Torra en declaraciones a los medios en Waterloo (Bélgica).

Torra acusó a la Fiscalía de querer «involucrar« a la Policía autonómica »en un conflicto político».

«Hacían su trabajo correctamente, porque delante de un grupo que actúa de noche, con armas blancas, cualquier policía del mundo actuaría así», indicó el presidente de la Generalitat.

Quim Torra insistió en que se vive «un conflicto político que necesita soluciones políticas» y reiteró su demanda al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de que dé a conocer «cuál es su proyecto para Cataluña».

Puigdemont dice que algunos partidos «flirtean» con la violencia

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha dicho hoy que hay partidos que «están flirteando con la violencia» y quieren dar la imagen de «una confrontación social en Cataluña», incluso usando hechos y fotografías falsas «de presuntos altercados» en torno a los lazos amarillos en la vía pública.

Puigdemont, que se reunió hoy con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, para tratar los temas de inicio del curso político en Waterloo (Bélgica), no concretó a qué partidos se refería, si bien dijo que en ningún caso conseguirán con sus «provocaciones» que la sociedad catalana «se desvíe» del diálogo pacífico.

«Que vayan con cuidado los partidos políticos que flirtean con la violencia», dijo Puigdemont.

El expresidente catalán, huido a Bélgica a finales de octubre pasado, consideró que existe «una ingeniería de confrontación» que está usando «todos sus recursos, hasta los mediáticos» e «intoxicando con hechos y fotografías falsas» para crear una «fractura» en Cataluña.

«Pero la sociedad catalana no va a caer en provocaciones», añadió Puigdemont, quien dijo que ve el espacio público «como un espacio de debate y diálogo», en referencia a la colocación de lazos amarillos y otros símbolos independentistas.

Defensa de Llarena

Puigdemont, ha asegurado que si el Gobierno de España finalmente paga la defensa jurídica de un ciudadano «particular» sentaría «un precedente gravísimo», en referencia al anuncio del Ejecutivo de que defenderá al juez del Tribunal Supremo que investiga el procés, Pablo Llarena, en relación con la demanda civil presentada en Bélgica por Puigdemont y los exconsejeros en ese país.

«Sentaría un precedente gravísimo que el Estado español pagase la defensa jurídica de un ciudadano español, sea juez o no, que tiene una demanda particular en otra jurisdicción» ha dicho el expresidente catalán ante la prensa. «En una primera decisión que me pareció correcta, el Gobierno español se inhibía, como no puede ser de otra manera, de comprometer recursos públicos en la defensa de un particular», ha precisado.

«Lo veremos el día 4 si es así o no», ha añadido el expresidente, fecha para la cual está prevista que el abogado de Llarena comparezca ante un juez de un tribunal de Bruselas tras la presentación de una demanda civil en Bélgica por parte de Puigdemont y de los exmiembros del gobierno catalán huidos de la Justicia española.