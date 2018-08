El PSOE apuesta por exhumar a Franco a escondidas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia F. B.

Madrid / La Voz 24/08/2018 05:00 h

El Gobierno, en boca de su ministro de Cultura, José Guirao, admitió que se blindaría con un decreto ley para proceder a la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos y evitar así problemas en los tribunales relacionados con eventuales reclamaciones. Pero los líos pueden proceder no solo de los juzgados. En el PSOE son conscientes de que la medida que está impulsando el Gobierno puede generar mucha polémica entre un muy minoritario pero también muy ruidoso sector de la población que añora el régimen franquista, pudiendo generarse así un colapso de la zona el día que finalmente se proceda a retirar los restos del dictador, nunca antes de finales de septiembre. Por ello, la vicesecretaria general socialista, Adriana Lastra, se mostró ayer partidaria de llevar a cabo la exhumación sin informar del día concreto en el que tendrán lugar los trabajos con el objetivo de evitar protestas. «Con mucha prudencia y sin alharacas, sin informar del día concreto», apuntó en Telecinco la número dos de Ferraz. «Es mi opinión», añadió posteriormente, asegurando desconocer por completo cómo y cuando se procedería finalmente a la retirada de los restos del dictador. Lastra defendió la vía del decreto ley al considerar que la actuación reviste urgencia porque «lleva 43 años de retraso».

Argumento jurídico

En la Moncloa confirmaron que el Consejo de Ministros aprobará hoy el decreto ley para proceder a una reforma de la Ley de Memoria Histórica que permita al Gobierno blindarse ante posibles reclamaciones. Uno de los grandes argumentos en los que se apoya, aconsejado por el departamento jurídico, es que el dictador es el único de los casi 34.000 cadáveres que acoge el Valle de los Caídos que no perdió la vida en la Guerra Civil ni en la represión de la dictadura que le prosiguió. Es decir, que entienden que el lugar tiene que ser transformado en un punto de encuentro de las víctimas de todas las ideologías, tanto de la contienda militar como del franquismo, y que precisamente Franco no es una de ellas. El PP ya ha mostrado su intención de recurrir los decretos que no revistan carácter urgente, por lo que esperará a ver su redacción. C’s se ha mostrado predispuesto a apoyarlos, ya que ellos no cuentan con el medio centenar de diputados necesario para recurrir.