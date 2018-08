El Consejo de Ministros aprueba la exhumación de Francisco Franco

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz Agencias

24/08/2018 13:23 h

Los restos de Francisco Franco abandonarán el Valle de los Caídos. La propuesta estrella del Gobierno de Pedro Sánchez saldrá adelante tras la aprobación del decreto ley, anunciada este viernes en el Consejo de Ministros.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha justificado el instrumento utilizado porque «no se puede perder ni un solo instante» para esta tarea. En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Calvo ha explicado que el decreto añade un párrafo al artículo 16 de la ley que indica el «carácter urgente» de hacer esta exhumación e indica al Gobierno «el procedimiento para hacerlo».

El decreto deberá ser aprobado más adelante por el Congreso, donde los socialistas precisarán el apoyo de Podemos y los nacionalistas vascos y catalanes para alcanzar la mayoría. El objetivo es poner fin a «una anomalía democrática», es decir, «un mausoleo de culto a un dictador», como afirmó este viernes el portavoz socialista en el Senado, Ander Gil. El gobierno se apoya en una proposición aprobada en el Parlamento en mayo de 2017, con el Partido Popular en el Gobierno, y que instaba a llevar a cabo la exhumación.

Gil ha dicho hoy a PP y Ciudadanos, que rechazan la urgencia del decreto ley, que «para algunos nunca es un buen momento tocar ciertas cosas y así llevamos 40 años». En una entrevista en RNE, Gil se ha dirigido a quienes mantienen algún tipo de discrepancia sobre esta cuestión y les ha preguntado «¿Por qué se tiene que mantener un mausoleo a un dictador en una democracia?».

A la pregunta de si la exhumación se consumará antes de fin de año, Gil ha señalado que le gustaría pero «lo importante es que se tome la decisión y se haga con seriedad, prontitud y en el marco de lo que establece la ley».

El PP recurrirá ante el Constitucional

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, parece un intento de «revisar» la Transición que los populares no van a apoyar y que va a recurrir ante el Tribunal Constitucional. La vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra, ha acusado al Gobierno de utilizar la exhumación como un elemento de enfrentamiento que, en su opinión, no existe. «Ya no hay nadie que defienda la dictadura», ha subrayado.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Gamarra ha señalado que «las formas» que está llevando a cabo el Ejecutivo para exhumar a Franco, «buscan un enfrentamiento» entre la sociedad española, que, en su opinión, «se siente orgullosa de los últimos 40 años por haber cerrado las heridas de manera ejemplar».

La vicesecretaria 'popular', como llevan haciendo varios dirigentes del PP en las últimas fechas, ha criticado que la exhumación del dictador se tramite vía decreto ley porque considera que no existe «ningún tipo de urgencia ni necesidad» para llevar a cabo esta medida.

Por su parte, Francisco Martínez-Bordiú, nieto de Francisco Franco, ha confirmado este viernes que la Fundación que lleva el nombre del dictador ha avisado formalmente al Gobierno de que puede incurrir en un delito de prevaricación por utilizar un decreto ley para sacar los restos mortales de Franco del Valle de los Caídos.

Así lo ha explicado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que la familia del dictador secunda el aviso que ha mandado la Fundación Francisco Franco al Ejecutivo, que incluso ha sido firmado, según ha dicho, por uno de sus hermanos, aunque no ha especificado si se trata de Jaime Martínez-Bordiú y Franco o José Cristóbal Martínez-Bordiú y Franco.

El PNV pide demoler el Valle de los Caídos

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha abogado por demoler el Valle de los Caídos y cree que el PP y Ciudadanos «compiten» por «captar los votos de quienes se sienten los herederos de la dictadura», al no respaldar el decreto de Ley del Gobierno de Pedro Sánchez para exhumar los restos del dictador Francisco Franco.

En una entrevista concedida a Europa Press, Esteban ha rechazado que el mausoleo franquista pueda convertirse en «un Arlington» --cementerio estadounidense donde están enterrados veteranos de todas las guerras norteamericanas--. Además, ha asegurado que al PNV le da igual que se anulen los juicios del franquismo. «Para nosotros, una condena franquista, es una medalla», ha asegurado.

Sin embargo, sí le importa que en el Congreso de los Diputados se expongan todavía retrasos franquistas «como si fuera una especie de continuación de las Cortes» del régimen de Franco.

La vicepresidenta del PDeCAT, Míriam Nogueras, ha reiterado que la exhumación debe ir acompañada de la anulación de los juicios del franquismo, pero ha asegurado que votarán a favor del decreto ley porque siempre están a favor de «terminar con todo lo que huele a franquismo».