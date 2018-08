Encontronazo entre Torra y Albiol en el homenaje a las víctimas de Cambrils

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Agencias

18/08/2018 14:28 h

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el líder del PPC, Xavier García Albiol, han protagonizado hoy una tensa discusión en Cambrils, momentos antes del inicio del acto de homenaje a las víctimas de los atentados del 17A.

A su llegada a Cambrils, donde se ha inaugurado un memorial de la paz en recuerdo de las víctimas de los ataques terroristas de hace un año, Quim Torra se ha acercado a saludar a Albiol, que estaba en la fila de autoridades, y éste ha aprovechado el encuentro para recriminarle que ayer alentara a «atacar al Estado» durante su participación en un acto soberanista en la cárcel de Lledoners.

Tras intercambiar unas palabras ante la atónita mirada del resto de autoridades, Torra se ha alejado de la zona visiblemente molesto con la actitud de Albiol.

En declaraciones a la prensa tras finalizar el acto de homenaje, Albiol ha explicado que le ha dicho a Torra que sus «amenazas» al Estado eran «inadmisibles e inaceptables», ya que las víctimas de los atentados habían pedido veinticuatro horas de tregua y «todos los partidos lo estaban respetando».

«A partir de ahí ha perdido las formas. Le he recriminado que desde su cargo institucional debía de tener otro tipo de comportamiento y se ha ido diciendo no sé qué cosas porque no le he entendido ni le he acabado de escuchar», ha afirmado Albiol.

En una entrevista en TV3, el presidente de la Generalitat ha explicado que García Albiol le ha «interpelado», pese a que «no era el momento de hacerlo», al tratarse de un acto de homenaje a las víctimas del terrorismo.

«Era un momento de recogimiento, de silencio, de acompañar a las víctimas. No era el momento de hacer esa interpelación», ha incidido Torra.

Recuerdo a las víctimas

El acto ha empezado con la declaración institucional de la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza, que ha dicho que los ataques violentos no cambiarán la voluntad de la sociedad de apostar por la libertad, la acogida, la tolerancia y la voluntad colectiva de conseguir una sociedad más justa, más igualitaria, más respetuosa con las religiones, culturas y maneras de pensar.

Ha condenado los hechos trágicos que solo quieren provocar terror y miedo, y ha asegurado que no caerán en el discurso del miedo y del odio, por lo que ha expresado su dolor, pésame, apoyo y cariño a todas las víctimas de los atentados de Cambrils y Barcelona, y a sus familiares y amigos.

Ha recordado y agradecido la profesionalidad, rapidez y eficiencia de las fuerzas de seguridad y emergencias que, según ella, fueron esenciales para evitar daños mayores, y en especial ha agradecido «la excelente gestión del mayor cesado de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y el exconseller de Interior Joaquim Forn».

A continuación, un violinista ha interpretado la canción Imagine, de John Lenon, y se ha hecho el silencio absoluto cuando ha tocado El cant dels ocells.

Memorial

Coincidiendo con el aniversario de los atentados en Barcelona y Cambrils, se ha inaugurado el Memorial per la Pau, una mosaico plasmado en el suelo con el lema Cambrils per la pau, que se ha instalado en el lugar de los hechos en recuerdo a las víctimas.

Una vez descubierto el memorial se han realizado las ofrendas florales: primero han sido los representantes de las víctimas, familiares y amigos, que han depositado una rosa blanca, y seguidamente lo han hecho las autoridades institucionales y cuerpos de seguridad y del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Una vez finalizado el acto de conmemoración, los asistentes que han querido se han acercado al memorial para depositar su flor y hacer su propia ofrenda floral para condenar el ataque terrorista y a sus víctimas.

Según la alcaldesa, el mosaico quiere hacer evidente una muestra de paz y de convivencia entre diferentes culturas y religiones, es por ello que ha dicho que debe ser un recordatorio de que a pesar de las diferentes costumbres y creencias, todos tienen un especial interés y respecto a la persona humana y que se debe trabajar para construir un mundo de paz.