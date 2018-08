Los padres del niño Gabriel trasladan sus cenizas al mar, «su lugar mágico»

La asesina confesa de Gabriel Cruz escribió una carta de su puño letra al padre del menor

Ana Julia Quezada, la asesina confesa de Gabriel Cruz, ha enviado a Ángel, padre del menor, una carta escrita de su puño y letra desde prisión. Le pide perdón «de todo corazón» y dice «lamentar» todo el daño que le ha hecho a él y a la madre del pequeño, Patricia Ramírez. La misiva forma parte del sumario, de 1.800 hojas, que, desde el pasado miércoles, ya está a disposición de los abogados.

La carta manuscrita de Ana Julia Quezada dirigida a Ángel Cruz comienza así, según recoge El Mundo: «Ángel, no tengo palabras para decirte esto pero aun así lo voy a contar». «No tengo excusas por lo que hice, pero sólo sé que el miedo te bloquea porque eso me pasó a mí», prosigue. La asesina confesa del pequeño habla de accidente y dice: «Entiendo que no me creas porque es lo más normal y no tuve el valor suficiente para decirte que por un lamentable accidente te quité lo más grande que uno puede tener: un hijo».

