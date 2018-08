El cierre de la aduana comercial de Melilla tensa las relaciones con Marruecos

0

La Voz de Galicia

redacción / la voz 15/08/2018 05:00 h

El Gobierno de Marruecos decidió el cierre de la aduana comercial del puesto fronterizo internacional de Beni Enzar entre España y Marruecos, situado en Melilla, un hecho «unilateral e imprevisto» que el Gobierno de la ciudad autónoma calificó de «acto hostil». La medida adoptada por el Ejecutivo alauí impide el despacho aduanero de expediciones comerciales, normalmente en contenedores de mercancías, restringiendo su tránsito a los desembarcados directamente en el puerto de Nador. El primer e inmediato efecto de esta medida, señalan desde el Gobierno melillense, ha sido el bloqueo de varios camiones, cargados con mercancías en la parte marroquí del puesto fronterizo, que llevan «varios días retenidos de manera absolutamente arbitraria por parte de las autoridades africanas».

Este hecho provocó que el grupo del PP en el Congreso solicitase la comparecencia urgente del ministro de Exteriores, Josep Borrell, para explicar lo que califican de «bofetón diplomático a España». Por su parte, la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh quiso transmitir un mensaje de tranquilidad y afirmó que el Gobierno «siempre defenderá los intereses de Melilla».

Precedentes

Las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos parecen no estar pasando su mejor momento. El monarca alauí, Mohamed VI, viene utilizando desde hace años una vieja estrategia: la de aflojar más o menos el control de fronteras dependiendo de la sintonía con el Gobierno español. Y la llegada de Pedro Sánchez parece haber marcado un punto de inflexión en las relaciones con el reino de Marruecos.

Uno de los puntos de desencuentro puede estar en que la tradición marca que el primer viaje internacional de un nuevo presidente español sea al reino alauí. Fuentes gubernamentales señalaron que Pedro Sánchez intentó, nada más llegar a Moncloa, abrir su agenda con una visita a Marruecos. Pero esta reunión no se produjo. Desde el Ejecutivo español se dijo que el Gobierno marroquí respondió que Mohamed VI no estaba en el país, y desde entonces no hay nueva fecha para ese encuentro. Sánchez apostó por Francia y su primer viaje internacional fue a París para verse con Macron.