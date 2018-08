Registrado un terremoto de magnitud 4,2 en Alicante

0

La Voz de Galicia

13/08/2018 18:49 h

Un terremoto de magnitud 4,2 en la escala de Richter ha sido registrado a las 16.40 horas de este lunes por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), con epicentro al noroeste de Albatera, al sur de la provincia de Alicante, y ha sido percibido en varias poblaciones alicantinas.

Según la página web del IGN, el movimiento sísmico ha tenido lugar a una profundidad de once kilómetros y se ha sentido, además de en Albatera, en Elche, Crevillent, Alicante capital, Almoradí, Elda, Novelda, Redován, El Campello y Villena, entre otros municipios alicantinos, así como en Yecla o Molina de Segura, en la Región de Murcia.

Fuentes de la Policía Local de Albatera han indicado a Efe que no habían recibido llamadas de emergencia y que no se habían producido desperfectos en ese municipio. Por su parte, fuentes de Emergencias de la Generalitat han informado de que no se han registrado daños personales, ni materiales. El teléfono de Emergencias 112 ha recibido llamadas de hasta 16 localidades próximas.

El temblor se ha dejado sentir también en las poblaciones alicantinas de San Isidro, Catral, Callosa de Segura, Almoradí, Dolores, Orihuela, Torrevieja, San Fulgencio, Benferri y Fomentera del Segura, todas ellas en la comarca de la Vega Baja, limítrofe con la Región de Murcia. Varios residentes de la zona de la playa de San Juan, en Alicante, se han alarmado al percibir el sismo.

El Consorcio Provincial de Bomberos han dicho a Efe que, por el momento, no tenían constancia de que hubieran ocurrido incidencias a causa del terremoto. Fuentes municipales han comentado a Efe que el temblor ha sobresaltado también a habitantes de la Vega Baja, que han observado cómo se tambaleaban copas y otros objetos de sus casas.