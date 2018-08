Marta González: «Quizá nos planteemos interesarnos por la tesis doctoral de Sánchez»

0

La Voz de Galicia fran balado

madrid / la voz 12/08/2018 05:00 h

La diputada Marta González (Santiago, 1965) recibe a La Voz en su nuevo despacho de la quinta planta de Génova 13. Asegura que todavía no ha tenido un hueco para dejarlo a su gusto, pero en una de sus paredes ya luce un póster de su ciudad natal. En lo alto de la estantería domina una colección de ópera que denota su pasión por la música. Disfruta tocando el piano. Esta doctora en Historia Medieval, casada y con una hija, fue nombrada vicesecretaria de Comunicación del PP, el cargo que hasta hace un par de semanas desempeñaba el nuevo presidente del partido.

-¿De qué se encarga la vicesecretaria de Comunicación?

-De todo lo que tiene que ver con la estrategia de comunicación. Implica conocer muy bien el partido, los puntos fuertes, pero también los débiles, e intentar modificarlos y mejorarlos.

-Huele a que le tocará poner la cara en los momentos difíciles, como le sucedía a Pablo Casado.

-Entiendo que sí, aunque se trata de un momento nuevo. Ahora no estamos gobernado y la cúpula del partido está en cuestiones del partido de manera más intensa.

-¿Cómo se enteró de que habían pensado en usted?

-Me llamó Alberto Núñez Feijoo. Me sorprendió mucho. Me dijo que era una tarea ilusionante y que se podía desempeñar con provecho para los gallegos, para Galicia y para el PP.

-Junto con Diego Calvo y Ana Vázquez, ¿forma parte de la llamada cuota Feijoo del nuevo PP?

-Somos las personas del PPdeG más visibles dentro de la estructura, pero no creo que se pueda llamar a eso cuota Feijoo. Ahora, no es posible obviar la importancia de Feijoo dentro del PP de España, puesto que es un líder nato que podría haber asumido también el liderazgo en el partido nacional si él hubiese querido. Desde todo el PP se le demandaba. Entiendo que no debe de haber sido fácil tomar una decisión tan presionado, pero él decidió. Los gallegos que estábamos en Madrid realmente lo ansiábamos. No lo hizo, nos lo explicó, lo entendimos y creemos que hizo lo correcto.

-Parece que un primer momento le apoyó hasta el propio Casado.

-Sí.

-¿Fueron las primarias del PP tan fieras como parece?

-En absoluto. En Galicia, por ejemplo, no lo fueron. Se produjeron divergencias, aunque es cierto que los líderes suelen tener influencia en los afiliados, y eso se refleja en los resultados.

-Sáenz de Santamaría se queja de la falta de integración.

-La nueva dirección ha decidido dar algo de tiempo. Estos procesos provocan necesariamente cierto tipo de heridas que el tiempo ayuda a curar. Toca descansar, recuperarnos y volver a la integración, que se ha completado en una parte importante, pero es cierto que faltan personas tan importantes como ella para que tengan un puesto destacadísimo. Lo que se decida, lo hará estupendamente bien.

-¿Por qué ganó Casado?

-Por ilusión, frescura y porque simboliza un momento nuevo.

-¿En qué va a consistir la renovación del PP? Lo acusan de virar demasiado hacia la derecha.

-Pues en recuperar el liderazgo del centroderecha. Hubo votantes que nos han acusado de no ser lo suficientemente claros en determinados temas clave. Pablo es un comunicador fantástico y ha dejado muy claro que va a decir lo que opina sin cortapisas.

-¿Llega el caso Máster en el peor momento posible para el PP?

-No creemos que haya ningún caso, pero en agosto va a estar continuamente goteando. Como si no hubiera otros problemas más importantes para el país.

-¿Existe esa doble vara de medir?

-Es más que evidente. Me resulta muy curioso el caso de la tesis del presidente del Gobierno, porque desde 1995 se publican todas. Es un verdadero misterio, y que no se haya investigado sobre este tema, pues también me parece muy sorprendente.

-¿Se ha planteado el PP interesarse formalmente para saber porqué la tesis no es pública?

-Pues no, no lo hemos hecho, pero quizá nos lo planteemos.

-¿Y a qué cree que se debe la existencia de ese doble rasero?

- Pues no me atrevería, pero da la sensación de que cualquier cosa que afecte al PP se da objeto de una atención muy especial. Recientemente escuchaba a Miguel Gutiérrez (C’s). ¡Vamos a ver! Un poquito más de vergüenza, que le han abierto una investigación por presentarse como ingeniero, y no lo es. Otros como periodistas, como el presidente valenciano (Ximo Puig), o Puigdemont. ¿Y con el máster de Pablo Casado tenemos este lío montado?

«En el Congreso nunca se regala un voto a cambio de nada. Jamás»

Marta González es diputada del PP desde el inicio de la X legislatura (2011), coincidiendo con la mayoría absoluta de Rajoy.

-¿Fue capaz de contener las lágrimas el día de la moción?

-Cuando salimos del hemiciclo se me saltaron las lágrimas. Fueron momentos muy emotivos.

-¿Qué pierde el PP y el país con la marcha de Mariano Rajoy?

-A un grandísimo político, a una persona intachable, alguien enormemente inteligente capaz de arrastrar sin problemas medidas del máximo calibre.

-¿Considera que la moción acabó cuajando gracias a las prisas de C’s? Así lo argumentó el PNV.

-Eso han dicho, sí, pero vamos a ver también qué promesas ha habido aquí para la consecución de los apoyos, porque pueden ser muy dolorosas para el Estado..

-¿Como el acercamiento de etarras a cárceles del País Vasco?

-En el Congreso no existe ni un diputado ni un periodista ingenuo. Es decir, allí no se regala un voto a cambio de nada. Nunca. Jamás. Entonces, para entregar los votos en una moción no basta una enemistad a Rajoy y al PP, tiene que haber algo más. Y ese algo más es lo que desconocemos. En el caso del PNV, una de ellas evidentemente puede ser esta, ya que el Gobierno se apresuró a anunciar modificaciones en la nueva política penitenciaria.

-¿Y con los catalanes?

-El traslado de los políticos presos a cárceles catalanas, decisión tomada prácticamente de manera inmediata; una mayor tibieza en el discurso con el referendo...

-¿Qué opinión tiene de estos dos meses de Sánchez en Moncloa?

-Desastrosa. Como se dice ahora, de postureo. Va a vivir de réditos en economía y empleo.

-Se muestra dispuesto a agotar la legislatura. ¿Será capaz? ¿Le viene bien al PP para rearmarse?

-Hará lo humanamente posible para mantenerse. Nosotros tenemos que estar preparados. Sean en cinco meses o dos años.