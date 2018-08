Un tuitero condenado por el enaltecimiento de ETA obtiene un traslado penitenciario

0

madrid / la voz 11/08/2018 05:00 h

La polémica por el acercamiento de los presos etarras a las cárceles del País Vasco continúa acaparando gran parte del protagonismo de la actualidad política. Ayer se abrió un nuevo capítulo con una variante, a raíz de la decisión del Ministerio del Interior de favorecer el traslado de Alfredo Remirez, que aunque nunca formó parte de ETA cumple condena por un delito de enaltecimiento del terrorismo de esta banda a través de las redes sociales, y desde su ingreso en prisión el pasado año se enroló en el EPKK, el colectivo de los presos etarras. Remirez es natural del municipio alavés de Amurrio, y a partir de ahora abandonará su estancia en la prisión aragonesa de Daroca, a 400 kilómetros de distancia, para ocupar una celda del centro penitenciario de Zaballa, en Vitoria, a menos de media hora en coche de su localidad natal.

Este tuitero vasco fue condenado por la Audiencia Nacional por un delito de enaltecimiento del terrorismo por festejar en Twitter la salida de prisión de etarras. Durante la celebración del juicio su defensa aceptó la pena de un año y medio de cárcel, librándose así de ingresar en prisión, pero finalmente fue encarcelado, al caer sobre él otra sentencia condenatoria del Tribunal Supremo del año 2009, también por exaltación a ETA, al haber portado un muñeco de cartón con la cara del condenado por colaboración con la banda, Santos Berganza, en el salón de plenos del ayuntamiento de Amurrio durante el chupinazo de las fiestas del 2005, informa Europa Press.

«Se están equivocando»

Su mudanza de centro penitenciario llega tras la polémica originada por el acercamiento de los etarras Olga Sanz Martín y Javier Moreno Ramajo, duramente criticado desde el PP y Ciudadanos, al deslizar que se trata de un pago del Gobierno socialista al PNV y Bildu por favorecer que prosperara su moción de censura. No obstante, varios colectivos de víctimas del terrorismo manifestaron ayer que estos dos partidos no tienen la razón. «Se están equivocando, esto no es un pago ni un favor a los nacionalistas», denunció en declaraciones a La Sexta la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, al considerar que el traslado de estos dos terroristas cumple con todos los requisitos dispuestos en la ley, ya que ambos disfrutan del tercer grado.

En Ciudadanos no han tenido muy en cuenta esta apreciación de las víctimas. Ayer, el secretario general del grupo parlamentario en el Congreso, Miguel Gutiérrez, volvió a la carga acusando al PSOE de haber quebrado «el consenso» que había en esta materia por parte de las principales fuerzas políticas del país.