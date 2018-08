Las autonomías piden más medios para acoger a los menores migrantes

0

La Voz de Galicia A. A.

07/08/2018

Una vez superado el colapso en la sistema de acogida por el incremento de la llegada de migrantes de finales de julio, el Gobierno trata ahora de mejorar la situación de los menores que, en muchos casos, llegan a las costas andaluzas sin sus progenitores. Se trata de una asignatura pendiente en la que ya ha pedido avances significativos Save the Children. Según esta oenegé, «es necesario que se establezca un nuevo compromiso y se mejore la coordinación entre los actores involucrados para garantizar que el aumento en las llegadas no menoscabe la protección y el bienestar de la infancia migrante».

Para lograrlo, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, convocó ayer a las comunidades autónomas a la Conferencia Sectorial de Migración, un órgano que no se reunía desde el mes de septiembre del 2015. Valerio solicitó a sus interlocutores una mayor colaboración para acoger a los menores, una tarea que por ahora se concentra de forma mayoritaria en Andalucía, País Vasco, Cataluña o Melilla. Uno de los objetivos es armonizar la política migratoria en este ámbito. Y es que «existen 19 modelos distintos de protección de menores en España», se denuncia desde Save the Children.

A la salida de la conferencia sectorial, los participantes informaron de que no se cerró ningún acuerdo concreto. No obstante se tachó el encuentro como positivo por ser el primero en los últimos tres años. La reclamación general desde los territorios fue la de aumentar los medios que se destinan desde el Estado central y la necesidad de actuar cuanto antes en defensa de un colectivo doblemente expuesto. Según las cifras que maneja el Gobierno, a día 31 de julio había en España unos 8.000 menores no acompañados.

La secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, afirmó ayer que no se impondrán cuotas de reparto a las comunidades autónomas, como ya trató de hacer sin éxito la Comisión Europea, con la crisis de los refugiados en el 2015. La solidaridad entre los diferentes territorios tiene que ser «voluntaria y espontánea», señaló Rumí. Nuevas llegadas Mientras el Gobierno busca soluciones para paliar el repunte migratorio del último mes, las pateras mantuvieron su índice de llegadas del pasado fin de semana, en el que las condiciones meteorológicas permitieron a las personas que aguardan una oportunidad en las costas marroquí y argelina a lanzarse a aguas del Estrecho y el Mediterráneo.