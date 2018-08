Pablo Casado: «Lo que se me ha hecho a mí no se le ha hecho a nadie»

0

La Voz de Galicia

06/08/2018

Con cierto gesto de hartazgo motivado por cuatro meses explicando lo mismo, Pablo Casado compareció este lunes en la sede de Génova ante los medios de comunicación para salir al paso de las informaciones sobre el traslado de la causa de su máster en la Rey Juan Carlos al Supremo. La titular del juzgado de instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, considera que hay indicios de que se pueda tratar de «un regalo académico por su relevancia política e institucional», y a tenor de su condición de aforado, ha decidido elevar el asunto al alto tribunal, que ahora decidirá si lo asume.

El nuevo presidente del PP ha querido «trasladar un mensaje de tranquilidad» y confía en «que se haga justicia» en un tema que lleva coleando cuatro meses y que, cree, no tiene ningún recorrido. Casado insistió en que ha actuado siempre de forma correcta, y que su máster no es un título finalista, es decir, que únicamente le servía como puente para hacer una tesis que finalmente nunca llegó a hacer. «Yo no tengo ningún título que pueda colgar en la pared», trató de explicar, al tiempo que aseguró que nadie le había regalado nada.

Casado, que bajo ningún concepto se plantea dimitir como líder del PP, rechazó hablar de «una persecución» contra su figura y contra su partido, pero sí quiso dejar claro que no se le trata con la misma vara de medir que a otros líderes políticos. «Lo que se me ha hecho a mí no se le ha hecho a nadie en este país, y por lo que tengo viajado, en ningún otro», invitando a hacer una «reflexión» sobre el asunto. Durante su intervención apuntó a múltiples ejemplos de ciertas irregularidades de líderes de otras siglas que no han tenido la misma repercusión, ni en la calle ni en los tribunales.

Fuentes del PP muestran su tranquilidad con este asunto. En primer lugar apuntan a la transparencia con la que siempre ha actuado su líder. Además, indican que los dos delitos por los que podría ser imputado en el Supremo, cohecho y prevaricación, ya habrían hasta prescrito, al haber transcurrido más de diez años.

El líder popular decidió retrasar su vuelo previsto para este lunes a Colombia para atender a la prensa, ya que tenía un billete para las 12.10 que tuvo que cancelar para coger un avión a las 15.15 horas. En Bogotá asistirá a la toma de posesión del nuevo presidente, Iván Duque, y aprovechará para encontrarse con otros dirigentes latinoamericanos.