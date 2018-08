Muere un hombre tras recibir un disparo en la cabeza en Pamplona

0

La Voz de Galicia

05/08/2018 19:49 h

Una persona ha fallecido este domingo de un disparo en la cabeza en la calle Santa Vicente María del barrio pamplonés de San Jorge, han informado fuentes de SOS Navarra.

Efectivos de la Policía Nacional han acordonado un inmueble del barrio pamplonés donde al parecer un hombre ha matado a otro, que podría ser su suegro, y no se descarta que tenga alguna persona retenida.

Según han comentado los vecinos a los periodistas, en el piso se encontraban el presunto autor del crimen, su pareja y su suegro y, en el transcurso de una discusión, ha disparado contra el hombre causándole la muerte.

Los hechos han ocurrido en un piso de un edificio de la calle Santa María Vicente, donde el supuesto agresor permanece atrincherado, quizá con una persona retenida, ya que no está claro si su pareja ha salido o no de la vivienda. Los GEOS de la Policía Nacional han entrado al edificio. Los equipos médicos que han acudido al lugar ha confirmado el fallecimiento aunque de momento al parecer el cadáver todavía no ha sido retirado.