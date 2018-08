Sánchez descarta adelantar las elecciones pese a la encuesta del CIS

0

03/08/2018 13:38 h

Pedro Sánchez cumplió con la tradición iniciada por José Luis Rodríguez Zapatero de comparecer ante los medios de comunicación tras el último Consejo de Ministros antes de iniciar las vacaciones de verano. El presidente del Gobierno se colocó ante el micrófono con dos incógnitas: el posible adelanto electoral tras la encuesta publicada el jueves por el CIS y la exhumación de los restos de Franco. Sin embargo, Sánchez no fijó fechas en el calendario para ambos asuntos.

Los resultados del barómetro de julio, que daban a los socialistas la mayoría con el 29,9 % de los votos mientras el PP bajaba al 20,4 %, no serán suficientes para el adelanto electoral. «Ha habido un cambio de época. No es solo reivindicar una democracia ejemplar, sino sacar a España del letargo al que se había sometido. Este Gobierno no gobierna a golpe de encuesta. No voy a dejarme llevar por asuntos partidarios», reclamó el presidente. Sobre la encuesta reconoció que el Gobierno las mira «con mucha distancia». «Sabemos que es una foto fija, pero este Gobierno sí representa a la mayoría social», añadió.

Sánchez inició su discurso elogiando las consecuencias de una moción de censura y el relevo en el Ejecutivo que supuso «un cambio en la democracia española». Según Sánchez, «los ciudadanos y ciudadanos se reconocen en este Gobierno», al que definió como el que representa a la España europeísta, la rural, la honrada, la ecologista o la feminista.

El líder socialista insitió en la necesidad de «blindar el estado de bienestar», enumerando una serie de medidas que marcaron la agenda del Gobierno desde su llegada a principios del mes de julio. Recordó su «compromiso con el empleo público», tras consensuar con los sindicatos la aprobación de «la mayor creación de empleo público de la década». El Consejo de Ministros celebrado este viernes aprobó un real decreto orientado a proporcionar cobertura a desempleados, «especialmente mujeres», que están siendo especialmente vulnerables. También se ha acordado otro real decreto contra el uso fraudulento de la figura del autónomo, lo que se conoce como «falsos autónomos», con la finalidad de aflorar cerca de 40.000 empleos en el régimen general de la Seguridad Social.

«Hemos planteado a la cámara sanear nuestras cuentas públicas y mejorar el estado de bienestar a través de la estabilidad económica y social», aseguró Sánchez, que avanzó estar trabajando en la propuesta que llevarán al Congreso a partir de septiembre. «Creemos que es una causa justa que beneficia a la clase media y trabajadora», abundó.

Sobre el futuro económico del país, indicó que las previsiones apuntan al crecimiento del 2,7 % antes de terminar el año y la creación de 450.000 empleos. «Un crecimiento que no llegue a las capas medias no es útil», apostilló. También subrayó la voluntad de presentar unos presupuestos que se hagan efectivos en 2019, recalcando que el objetivo de su Ejecutivo es «gobernar con el Congreso y no contra él».

En esta línea de consensos, defendió los encuentros que ha mantenido con los presidentes autonómicos y confirmó que cerrará la ronda con todos ellos antes de que termine el año, marcando como un punto clave de su agenda la cohesión territorial.

«Cambio de época», aunque sin noticias de Franco

Sánchez habla de un «cambio de época», con una «democracia más sana». «En definitiva», continuó el presidente, «avanzar y sacar del letargo a nuestro país para poner en marcha esa agenda del cambio vinculada a la economía, la política internacional o la cohesión territorial».

El socialista hizo mención a la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, aunque sin anunciar una fecha que inicie los trámites. «Llegará», se limitó a señalar Sánchez. En la ronda de preguntas, cuestionado sobre la retirada de los restos, reiteró que el dictador será trasladado del mausoleo. «Si lo hicimos 40 años, esperar unas semanas o unos días... La decisión política está tomada», zanjó.

Medidas contra la violencia de género

Las víctimas de violencia de género no tendrán la obligación de declarar contra sus agresores para recibir protección policial, como hasta ahora, y dispondrán de otras posibilidades para acreditar su condición de maltratadas, según explicó Pedro Sánchez. El Consejo de Ministros aprobó hacer efectiva una transferencia de 120 millones de euros a las comunidades y ayuntamientos para luchar contra esta lacra.

Un mando único para coordinar la inmigración

Sánchez anunció la creación de un mando único operativo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para centralizar la coordinación de todas las actuaciones relacionadas con la inmigración en las fronteras y el Estrecho.

El Consejo de Ministros pretende así mejorar la «coordinación y seguimiento de las actividades de la inmigración ilegal», reconoció. Sánchez recalcó que «la migración no ha empezado con este Gobierno, sino que lo que empezó con este Gobierno es la política migratoria que no había hasta ahora».