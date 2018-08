Una compañera de máster de Pablo Casado admite que aprobó sin ir a clase ni entregar trabajos

0

La Voz de Galicia EFE

02/08/2018 20:11 h

Una compañera del máster del presidente del PP, Pablo Casado, en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) ha reconocido hoy ante la jueza que nunca fue a clase ni entregó ningún trabajo, lo que no le impidió obtener el título de posgrado.

Fuentes jurídicas han informado de que la estudiante María Dolores Cancio se ha referido así durante su declaración como investigada ante la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel.

Cancio, que es profesora de la URJC y coautora de diversas publicaciones con el exdirector del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, ha asegurado que no asistió jamás a clase y que no necesitaba entregar trabajos.

Ella se limitaba, según las fuentes, a preguntarle a Álvarez Conde, para quien trabajaba, lo que debía o no hacer durante el máster, a lo que éste le respondía que no se preocupara por nada, que no hacía falta que hiciera nada.

Además, ha explicado que fue Conde quien le dio indicaciones sobre cómo tenía que hacer para que le convalidaran 40 créditos -como hizo el líder del PP-, así como la devolución de las tasas por asignaturas convalidadas.

Los profesores no declaran o «no recuerdan nada»

El exdirector del Instituto de Derecho Público de la URJC Enrique Álvarez Conde se ha negado a declarar sobre el máster del presidente del PP, Pablo Casado, como ya hizo previamente con aquel de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, hasta que no se resuelva si la causa se eleva al Supremo.

Álvarez Conde ha comparecido hoy por segunda vez como investigado ante la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, pero esta vez por partida doble, primero sobre el máster del líder popular, y después, sobre las convalidaciones a Miguel Temboury, subsecretario de Economía y Competitividad entre 2011 y 2016.

Fuentes jurídicas presentes en la declaración han explicado que Conde, como ya hizo en su comparecencia del pasado 25 de junio sobre la causa principal del máster de Cifuentes, ha leído un escrito ante la Sala en el que ha argumentado los motivos por los que hoy se acoge otra vez a su derecho a no declarar.

De esta forma, se ha remitido nuevamente al recurso de apelación que debe resolver la Audiencia Provincial de Madrid sobre su petición para que la investigación se limite únicamente al supuesto de Cifuentes, una vez la juez rechazó este aspecto en reforma. Y también al recurso contra la última providencia de la jueza por la que imputa a tres alumnas de la promoción de Casado, en el que afirma que la magistrada no puede actuar contra otros alumnos, como está haciendo, con lo que, a su juicio, ha creado «una especie de causa general» contra la promoción del curso 2008-2009 de Casado. Una vez se resuelvan estos y otros aspectos, ha dicho, él estará en condiciones de dar las explicaciones oportunas y aclarar todo lo que se investiga en este procedimiento, añaden las fuentes.

Casado aprobó el máster de Derecho Autonómico tras cursar solo cuatro de las 22 asignaturas gracias a las convalidaciones de otras 18 materias, por lo que para obtener el título solo tuvo que realizar cuatro trabajos de unos 90 folios -calificados con sobresaliente- y que la Universidad no encuentra.

Álvarez Conde fue citado hoy por ser supuestamente la persona que dio el visto bueno a las 18 convalidaciones del presidente del PP, quien aseguró que solo trataba directamente con Conde, y por calificar tres de esos cuatro trabajos de Casado.

Sin embargo, el exdirector manifestó en un escrito que él no conserva en su poder ningún trabajo ni otra documentación del presidente del PP -como le había requerido la magistrada- «ni de ningún otro alumno» de ese posgrado, ni del curso 2008-2009 ni de ningún otro año.

En cambio, sí que ha querido declarar en la pieza D del caso, referente a la investigación sobre las convalidaciones a Miguel Temboury, pese a que defiende que jamás se matriculó en ningún curso de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC). Pero únicamente se ha limitado a manifestar que no conoce a Temboury ni sabe quien es, tratando de desmarcarse del caso, han explicado fuentes presentes en la sala.

Otra profesora no recuerda «nada»

La profesora Alicia López de los Mozos ha manifestado hoy ante la jueza del caso máster que no recuerda «nada» del presidente de Casado, ni si asistió a clase, ni los expedientes de calificación ni absolutamente nada relacionado con la promoción de 2008-2009 de la Universidad Rey Juan Carlos.

La profesora fue la supuesta presidenta del tribunal del trabajo de fin de máster de la expresidenta regional Cristina Cifuentes, que aseguró que su firma fue falsificada en el acta de evaluación, si bien en esta pieza separada su comparecencia se debe a que ella aprobó uno de los únicos cuatro trabajos que Casado asegura que entregó para obtener el título.

Pero en su declaración, ha asegurado que no recuerda si calificó a Pablo Casado porque básicamente no recuerda a ningún alumno del curso 2008-2009 del Máster de Derecho Autonómico de la URJC.