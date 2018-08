Casado: «Haremos una oposición firme porque no hemos visto un proyecto para España»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Agencias

02/08/2018 21:29 h

La primera reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, en el Palacio de la Moncloa ha concluido a las 19:45 horas, después de casi tres horas de encuentro.

La reunión comenzaba unos minutos antes de las cinco de la tarde, cuando Sánchez ha esperado a Casado en la puerta del edificio del Consejo de Ministros, y ambos han posado para la prensa gráfica mientras se saludaban, el presidente del Gobierno con gesto sonriente y Casado, algo más serio.

Cataluña y la crisis migratoria han sido sin duda dos de los asuntos que el presidente del Gobierno y el líder del principal partido de la oposición han abordado en esta cita que se produce en un momento en el que Casado ha elevado el tono del PP contra el Ejecutivo en éstas y otras materias.

Casi 3h de conversación con @pablocasado_ a quien he solicitado una oposición responsable y leal en cuestiones de Estado: migración, política europea, violencia de género o infraestructuras. El objetivo común debe ser avanzar por #España. pic.twitter.com/gOiXWTym76 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 2, 2018

En su comparecencia, el presidente del PP ha subrayado que liderará «una oposición firme» y defensora de los intereses del país porque, según ha dicho, no ha visto «un proyecto para España» por parte del Gobierno.

«En la moción de censura no hubo un proyecto para España y todavía o lo he visto, ni lo hubo en la moción ni lo he oído desde el Gobierno», ha afirmado, en rueda de prensa desde la sala de prensa del Palacio de la Moncloa.

Casado ha hecho hincapié en lo «inédito» de la situación actual, en la que el Gobierno solo tiene 84 escaños y el partido de oposición es mayoritario en Congreso y Senado, y ha recalcado que los partidos que acordaron la moción de censura ahora no pueden «hilvanar» ningún pacto para «hacer nada positivo», ni aprobar ni ninguna medida legislativa.

El Gobierno había avanzado que Sánchez tenía intención de pedirle a Casado una oposición leal y responsable y acuerdos sobre inmigración, Cataluña, política europea, violencia de género e infraestructuras, pero Casado cree que en la situación actual «el foco no está en lo que el PP sea capaz de acordar sino en qué la estabilidad parlamentaria tiene el PSOE».

También ha recordado que Mariano Rajoy había ofrecido al PSOE varios pactos de Estado sobre violencia de género, educación, pensiones, financiación autonómica y unidad de España, y que los socialistas no quisieron acordar ni sobre pensiones ni sobre educación.

«En cuestiones de Estado que sean buenas para todos podremos seguir hablando pero eso es compatible con la oposición sea firme», ha dicho. Casado ha hablado desde la sala desde la que se informa de los acuerdos del Consejo de Ministros y donde mañana comparecerá Pedro Sánchez. Según fuentes de Moncloa, eso ha sido una deferencia y un gesto con Casado, cederle la sala de los asuntos de Estado cuando se le ha pedido una oposición de Estado.

Sobre el tema catalán Casado ha asegurado que se quiere fiar del Gobierno de Pedro Sánchez en que no cederá ante los independentistas, pero ha advertido que será «tremendamente exigente» y si en algún momento piensa que está «contemporizando» con los secesionistas será el primero en denunciarlo.

El PSOE pide a Casado que «deje de mirar atrás»

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha emplazado al presidente del PP, Pablo Casado, a demostrar que está dispuesto realizar una oposición leal al Gobierno, y le ha pedido que «deje de mirar atrás», en referencia a las ocasiones en las que el PP ha estado en la oposición, y mire al futuro.

En rueda de prensa en la sede de Ferraz, la dirigente socialista ha valorado la reunión de casi tres horas con Casado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como una «oportunidad» para que el líder de la oposición entienda su papel después de verse con el presidente y tener más conocimiento del trabajo del Ejecutivo.

«Puede ser el inicio de una nueva etapa, pero en la que estaremos atentos si Casado vuelve a caer en la tentación de hacer demagogia partidista en temas de Estado», ha avisado la presidenta socialista, en este sentido le ha reprochado a Casado sus declaraciones de la última semana sobre la llegada de migrantes a España y el 'efecto llamada' que, a su juicio, provocó el Gobierno con la acogida del buque Aquarius.

Asimismo, Narbona ha pedido a Casado que no se fije en la oposición que hizo el PP a anteriores Gobiernos del PSOE, por lo que le ha sugerido que «deje de mirar atrás» y «mire hacia adelante si esta comprometido con la regeneración». «Atrás verá que el PP no ha hecho oposición leal en temas como la política antiterrorista», ha recalcado.