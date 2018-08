Fomento deja a voluntad de las comunidades decidir quiénes quieren regular los VTC

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Redacción La Voz

02/08/2018 00:17 h

El ministerio de Fomento renunció ayer a su propuesta de transferir a las comunidades autónomas la competencia para otorgar licencias a los vehículos de alquiler con conductor (VTC). En su lugar, el ministro planteó «habilitar a la comunidad que así lo requiera de forma voluntaria de la regulación necesaria para que gestione y regule este sector en el ámbito de su territorio». A lo largo de la reunión de más de tres horas celebrada ayer en un intento por desconvocar las movilizaciones de los taxistas españoles, Fomento y las comunidades acordaron darse un plazo de tres meses para crear un grupo de trabajo que diseñe de forma conjunta medidas que permitan reequilibrar a los sectores del taxi y el VTC en función de la proporcionalidad que establece la ley, es decir, que exista una de esas empresas por cada treinta taxis, como informa Europa Press.

Una vez conocido el resultado del encuentro entre el ministerio y las comunidades, los taxistas de toda España decidieron en asambleas desconvocar los paros y movilizaciones al dar por ganada la primera batalla de la guerra planteada por el sector. Reunidos en el Paseo de la Castellana, los taxistas de Madrid tomaron anoche la decisión «por aclamación» al entender que el resultado de la reunión es «lo que había sido solicitado» por las asociaciones de taxistas. En Barcelona, que fue el origen de las movilizaciones que después se extendieron al resto del país, aprobaron una «tregua» hasta septiembre a la espera de que se concreten las medidas aprobadas ayer. Pidiendo disculpas a los ciudadanos y calificando este momento como histórico, aseguraron: «Hemos necesitado pasar por esto para conseguir lo que nunca se había conseguido, la unidad del sector».

La propuesta del Gobierno no acaba de convencer a las autonomías. Desde luego no a Galicia. La conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, criticó a la salida del encuentro celebrado ayer el hecho de no haber visto «iniciativas concretas y viables» por parte del ministerio, que, como indicó, «se limitó a trasladar que no quiere transferir competencias sino delegar». Para la titular de Infraestructuras lo que está claro es que, como informa Europa Press, está «renunciando a resolver un problema», pues «para delegar hay que resolver antes». Además lanzó otra crítica a Fomento: «Lo que está haciendo el Gobierno de España es no gobernar», ante el «problema fundamental» que es que «no se está cumpliendo la ratio». Porque parece que lo que Ethel Vázquez tenía muy claro cuando llegó a Madrid es que iba a defender lo acordado en su reunión de la mañana con Fegataxi y RadioTaxi, que ayer habían vuelto a la actividad descartando nuevos paros. Fue al acabarla, como informa Luis Busto de la delegación de A Coruña, cuando detalló que el número de vehículos de alquiler que operan en la comunidad es mayor al que permite la ley, pero «o 52 % das licencias foron por sentencia xudicial, consecuencia do baleiro legal. Hai 276 licencias VTC en Galicia e 3800 taxis. O baremo é de 1-13»

De hecho, la propuesta que puso sobre la mesa fue la de establecer un marco legal «estatal que dote ás comunidades autónomas dos instrumentos legais precisos para poder intervir e que poderían pasar pola non renovación de licencias VTC mentres non se cumpra a baremo legalmente establecido». Además, propuso mantener el desarrollo del real decreto aprobado en abril por el anterior Gobierno y que fue apoyado por el PSOE para regular el sector.

Tres detenidos en Madrid y más de 60 investigados por altercados

Los colectivos de taxistas condenan la violencia registrado durante los pasados días en Madrid y Barcelona, pero parece que no han podido evitar que compañeros hayan protagonizado presuntamente sucesos reprobables durante las jornadas de huelga. Algunos representantes han reconocido que «lo ocurrido se les ha ido de las manos». De hecho, como avanzó Efe, la Policía Nacional detuvo esta semana en Madrid a tres taxistas e investiga más de 60 denuncias por agresiones físicas, daños a vehículos, coacciones y desórdenes públicos contra vehículos de transporte con conductor (VTC).

Fuentes de ese cuerpo apuntaron que el último de los arrestos se produjo el martes por la noche. Uno de ellos fue por un delito contra la seguridad social. En cambio el resto de casos fue por daños a coches con permiso de VTC.

El mantenimiento de la seguridad fue una de las cuestiones abordadas el martes en la reunión entre los representantes de Unauto, colectivo que aglutina a las VTC, con representantes del Gobierno central.

Al mismo tiempo, hace unos días en Barcelona los Mossos tratan de esclarecer el caso de un conductor de Cabify que presuntamente fue objeto de un disparo en su vehículo. También hubo imágenes de coches volcados o con desperfectos.

País Vasco aprobará en otoño un decreto que ayude a la convivencia

La propuesta de transferir las competencias de VTC a las comunidades lanzada por Ábalos en el Congreso a mediados del mes pasado fue bien vista desde un primer momento por el Ejecutivo vasco, aunque como aclaró ayer la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, no va a suponer poner fin a un problema cuya solución hay que trabajar muy bien. Pronunció esas palabras al tiempo que anunciaba que su Gobierno aprobará en otoño un decreto para regular la actividad de los taxis y los vehículos con conductor en el que lleva trabajando más de un año, como informa Efe.

Al contrario de lo que ocurre en otros territorios, añadió la consejera, en el País Vasco no tiene una gran problemática en ese terreno porque, como apuntó, el ratio en la comunidad está por debajo del estipulado por la ley, uno por cada 26 taxis. Pero además no hay ninguna licencia otorgada para las plataformas Uber ni Cabify.

No obstante, señaló que la nueva norma permitirá realizar labores de inspección de manera que los servicios de unos u otros sean complementarios, puedan convivir y sean analizados con el mismo rigor y condiciones. «Necesitamos un transporte público de calidad. (...). Ese es nuestro objetivo y por eso vamos a trabajar», dijo.