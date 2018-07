Celia Villalobos, afectada por la huelga de los taxis: «¿Y cómo coño llego yo a Torremolinos?

0

28/07/2018 20:30 h

Los taxistas de varias capitales de España se han hecho eco de la huega de Barcelona que ha afectado seriamente a los usuarios en los últimos días. Los conductores de Málaga se han solidarizado con el paro por lo que ayer optaron por abandonar sus vehículos frente a la estación de tren donde se encontraba Celia Villalobos. La diputada del PP llegaba en AVE a la capital de la Costa del Sol cuando se enteró de que no había taxis. Villalobos hizo gala de su espontaneidad al ser informada de la huelga: «¿Y cómo coño llego yo a Torremolinos? ¿Por qué no me han avisado?», espetó la exministra de Sanidad al taxista que le informó que no había servicio, quien le respondió de forma irónica: ¿Quién la iba a avisar, señora?.

Encontrarte a Celia Villalobos en plena huelga del taxi en Málaga y que no tenga a “Manolooooooo” para llevarla a casa en coche oficial...eso NO TIENE PRECIO!! (Ojo a la cara de la reina del Candy Crush) pic.twitter.com/b1fZyUjjxn — Jesús Sánchez (@JesusSanchez__) July 28, 2018

La curiosa anécdota, que se han viralizado rápidamente en las redes sociales, fue captada en un vídeo por un periodista de la Cadena Ser que se encontraba cubriendo las protestas frente a la estación.

Lo que Villalobos no sabía es que podía llegar fácilmente a su destino, a 12 kilómetros de Málaga, en uno de los trenes que conecta ambas ciudades.