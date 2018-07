Casado a Santamaría: «No admitiré corrientes internas»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Efe

Barcelona 26/07/2018 16:18 h

El nuevo presidente del PP, Pablo Casado, ha advertido hoy de que no piensa admitir «ni una corriente interna» ni tampoco «etiquetados» en el partido y ha subrayado que por eso ha trabajado por la integración de todas las candidaturas que concurrieron en el proceso que ha culminado con su elección. «Necesito que el partido esté unido y esté fuerte, y no voy a admitir ni una corriente interna y ningún tipo de etiquetado de las personas, porque somos todos PP y vamos unidos en esto», ha dicho Casado en su primera rueda de prensa como presidente de los «populares».

Una comparecencia en la que también ha advertido de que las conversaciones que ha mantenido con el equipo de Soraya Sáenz de Santamaría no han sido negociaciones. Ha señalado que se comprometió con su rival en el congreso a una integración «al máximo nivel» y ha incluido en su equipo a una vicesecretaria de la candidatura de Santamaría, Cuca Gamarra, y a otras nueve personas a cargo de distintas áreas. Pero dicho compromiso, ha insistido, tiene un «punto de partida» y es que «aquí no cabía negociación, cabía integración».

«No somos partidos distintos, no hay corrientes ni equipos diferenciados: lo que hay son compañeros muy válidos a los que he querido tener, sin etiquetas», ha insistido el nuevo líder, para quien los nombres que ha anunciado hoy son «la constatación objetiva de integración». Ha asegurado así que «la mitad de la estructura» orgánica del nuevo PP que él preside la ocupan personas que estuvieron en otras candidaturas en las primarias del partido. En las cifras que ha dado, no obstante, no es exactamente la mitad la que representa a otras candidaturas, porque, según ha explicado, de las 36 personas que ocupan vicesecretarías y secretarías de área diez son del equipo de María Dolores de Cospedal y otras diez de la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría.

En el caso del Comité de Dirección, habrá tres personas de la máxima confianza de la exsecretaria general María Dolores de Cospedal, y una persona de la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría. Del equipo de Cospedal estarán Dolors Montserrat, Isabel García Tejerina y Vicente Tirado mientras que del de Santamaría entrará Cuca Gamarra.

El Comité de Dirección anunciado por Casado tendrá seis vicesecretarías. Tres gallegos ocuparán cargos, Marta González como vicesecretaria de comunicación, Diego Calvo como secretario territorial y Ana Vázquez como secretaria de Migración.

En su discurso ante el Comité Ejecutivo Nacional, Casado ha explicado que su secretario general será Teodoro García Egea y el vicesecretario de Organización Javier Maroto.

Los dos son personas de su máxima confianza y le han acompañado en estas primarias, García Egea como jefe de campaña.

En su discurso, Pablo Casado ha dedicado unas palabras de elogio hacia Teodoro García Egea, de quien ha destacado su «excelente campaña» en las primarias del partido. «Ha demostrado que sabe lo que hay que hacer en el partido para cohesionar, para salir más fuertes y más unidos», ha añadido el líder del PP sobre el nuevo secretario general. Casado ha optado así por un perfil de su más estricta confianza.

Mientras la exministra de Sanidad Dolors Montserrat será la nueva portavoz del PP en el Congreso, según han informado a Efe fuentes del equipo de Pablo Casado.

Montserrat, que fue la portavoz de la campaña de María Dolores de Cospedal en las primarias del PP y que en la segunda ronda de este proceso apoyó a Pablo Casado junto a ella, toma así el relevo de Rafael Hernando en la portavocía del PP en el Congreso.

Mientras que Ignacio Cosidó será el nuevo portavoz del partido en el Senado. Cosidó, exdirector general de la Policía, ha sido uno de los valedores de Casado desde el comienzo de su campaña en estas primarias, y le acompañó desde el primer día de este proceso.

Esteban González Pons repite como portavoz de PP en el Parlamento Europeo, que trabajará junto a la exministra de Educación y Cultura Pilar del Castillo como secretaria general del grupo parlamentario.

Como secretario general del grupo popular en el Congreso también renueva en su puesto el diputado salmantino José Antonio Bermúdez de Castro, mientras que en el Senado ocupará ese cargo el senador José Ortiz Galván.

Aparte de la de Maroto, habrá otras cinco vicesecretarías: Vicente Tirado, que sustituirá a Javier Arenas en Política Autonómica y Local; Marta González (persona de confianza de Alberto Núñez Feijoo) que se encargará de Comunicación, puesto que ahora ocupaba Pablo Casado; Isabel García Tejerina estará al frente de Sectorial; Cuca Gamara ejercerá la Vicesecretaría de Política Social; y Andrea Levy, diputada en el Parlamento catalán, se mantendrá al frente de Estudios y Programas.

La lista completa de la nueva dirección es la siguiente:

-Secretario general: Teodoro García Egea.

ORGANIZACION

-Vicesecretario de organización: Javier Maroto.

-Secretario de Organización: Juan Carlos Vera.--Secretario de Electoral: José Antonio Nieto.

-Secretario de Participación: José Luis Martínez Almeida.

-Secretario de Transparencia: César Sánchez.

-Presidente Comité Autonómico: Ana Beltrán

-Presidenta Comité Alcaldes: Javier Márquez

POLITICA AUTONOMICA Y LOCAL

-Vicesecretario Política Autonómica y Local: Vicente Tirado.

-Secretario Territorial: Diego Calvo.

-Secretario Autonómico: Juan José Matari.

-Secretario Política Local: Antonio González Terol.

-Secretario Política Provincial: Vicente Betoret

COMUNICACIÓN

-Vicesecretaria de comunicación: Marta González.

-Secretaria de Comunicación: Isabel Díaz Ayuso.

-Secretario de Redes Sociales: Juan Corro.

-Secretario de Comunicación Interna: Margalida Prohens.

-Secretario Imagen Corporativa: Sergio Ramos

SECTORIAL

-Vicesecretario sectorial: Isabel García Tejerina.

-Secretario de Economía y Empleo: Alberto Nadal.

-Secretaria de Cultura y Deporte: Pepa García Pelayo.

-Secretario de Revolución Digital: Miguel Barrachina.

POLíTICA SOCIAL

-Vicesecretaria de Política Social: Cuca Gamarra.

-Secretario de Sanidad y Bienestar Social: Antonio Román.

-Secretaria de Educación e Innovación: Sandra Moneo.

-Secretaria de Igualdad: Marimar Blanco.

-Secretaria de Inmigración: Sofía Acedo.

-Secretario de Cooperación: Carlos Iturgáiz.

-Secretario de Medio Rural y Despoblación: Luis Vento.

ESTUDIOS Y PROGRAMAS

-Vicesecretaria de Estudios y Programas: Andrea Levy.

-Secretario de Estudios: Alejandro Fernández.

-Secretario de Programas: Mario Garcés.

-Secretario de Internacional: José Ramón García.

-Secretario de Migración: Ana Vázquez.

-Presidente del Comité Electoral: Juan Ignacio Zoido

-Secretario del Comité Electoral: Conrado Escobar.

-Presidente del Comité de Derechos y Garantías: Rafael Hernando.

-Secretario del Comité de Derechos y Garantías: Ignacio Echániz.

-Oficina del Cargo Popular: Alfredo Prada.

-Defensor del Afiliado: Esperanza Oña.

-Tesorero: Sebastián González.

-Secretaria de Actas: Yolanda Bel.

PORTAVOCES PARLAMENTARIOS

-Portavoz en el Congreso: Dolors Montserrat.

-Secretario General del grupo en el Congreso: José Antonio Bermúdez de Castro.

-Portavoz en el Senado: Ignacio Cosidó.

-Secretario general del grupo en el Senado: Pepe Ortiz.

-Portavoz en el Parlamento Europeo: Esteban González Pons.

-Secretaria General en el Parlamento Europeo: Pilar del Castillo.