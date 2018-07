Rescatan a 133 inmigrantes a bordo de once pateras en el Estrecho

0

La Voz de Galicia EFE

22/07/2018 13:44 h

Salvamento Marítimo ha rescatado a 133 personas, entre ellas 13 mujeres, de tres pateras y se hará cargo de trasladar a puerto a otros 57 inmigrantes que han llegado en otra embarcación a la isla de Alborán. Un portavoz de Salvamento Marítimo ha informado a Efe de que a partir de las 07:00 horas el centro coordinador de Almería ha recibido sucesivos avisos que alertaban de la salida de pateras desde la costa marroquí en el mar de Alborán. De esta forma, se ha informado al buque SAR Mastelero, que ya se encontraba en la zona, y se ha movilizado a la embarcación Guardamar Polimnia y al avión Jason del Frontex.

Poco después de las 08:00 horas y ya iniciada la búsqueda, el destacamento naval de la Armada en la isla de Alborán ha indicado que había arribado a tierra una patera con 57 personas -48 varones, 8 mujeres y un niño- y que sus miembros se disponían a atenderlos. Cerca de las 09:00 horas el barco rápido Denia Ciudad Creativa ha avisado del avistamiento de una patera y ha proporcionado su posición y minutos después otro buque rápido, el Volcán de Tamasite, ha alertado de una segunda infraembarcación.

El SAR Mastelero ha acudido en busca de esta última patera, al ser la más cercana a su posición, y ha rescatado a 39 personas -30 varones y 9 mujeres-, y sobre las 12:00 horas ha culminado el rescate de los 57 inmigrantes -46 varones y 11 mujeres- que viajaban en la otra embarcación. El SAR Mastelero se dirigirá hacia la isla de Alborán para transbordar a los 57 inmigrantes que han llegado a ella.

Por otro lado, el avión Jason ha informado sobre el avistamiento de otra patera cuyos 37 ocupantes -34 varones y 3 mujeres- han sido rescatados sobre las 12:30 horas por la Guardamar Polimnia.

El SUP denuncia que una agente contrajo la sarna en un CETI

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado que una agente ha contraído sarna en el CETI de Motril (Granada) y ha señalado que los controles sanitarios a la llegada a los centros de acogida de los inmigrantes que llegan en pateras y los medios para los policías que les atienden son insuficientes. Así lo ha señalado a Efe el portavoz del SUP, Ramón Cosío, quien ha censurado la «sistemática omisión» por parte de la Dirección General de la Policía y del Ministerio del Interior de sus obligaciones en materia de salud y riesgos laborales.

Por ello, el sindicato mayoritario de la Policía demanda «una vez más que se pongan los medios suficientes para que los policías que realizan estos servicios de atención a los inmigrantes lo hagan con las mayores garantías posibles». Tal y como explican fuentes del SUP el pasado día 2 se dotó a los agentes de Motril y de la Jefatura de Granada de nuevas mascarillas y guantes largos después de las denuncias del sindicato por la falta de medios de autoprotección para evitar el contagio no sólo de la sarna, sino también de otras enfermedades infecto-contagiosas. Una agente que trabaja atendiendo a los inmigrantes en el CETI de Motril ha contraído sarna y, su vez, se la ha contagiado a su marido y a su hijo.

Según las fuentes, ese contagio pudo haberse producido hace un mes, cuando los policías de esa zona no disponían de guantes largos, ya que la agente utilizó todos los sistemas de prevención disponibles y siguió los protocolos. Las fuentes también indican que los abogados que atienden a inmigrantes no usan ni guantes ni mascarillas y que se traslada a inmigrantes menores contagiados en vehículos camuflados que luego no son desinfectados.

Y recuerdan que debido al gran número de inmigrantes que llegan las costas de Motril, se está alojando a muchos de ellos en un pabellón deportivo a las afueras de esta localidad. En suma, el SUP denuncia que el control sanitario al que son sometidos los inmigrantes no es el mejor posible y como ejemplo, relata que la pasada semana entró una patera en la que los inmigrantes fueron etiquetados como sanos, pero unas horas después dos de ellos tuvieron que ser trasladados por estar infectados de tuberculosis y sida.