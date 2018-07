Marta Pascal claudica y deja el PDECat en manos de los radicales de Puigdemont

0

La Voz de Galicia mercedes lodeiro

redacción / la voz 22/07/2018 05:00 h

La actual dirección del PDECat, heredera de la antigua Convergència de Jordi Pujol, ha perdido el pulso contra el radicalismo que encarna Carles Puigdemont. Después de una intensa semana de luchas intestinas en la formación, su actual coordinadora general, Marta Pascal, abandonó ayer la dirección del partido durante la asamblea nacional que celebra la formación este fin de semana, porque no cuenta con «la confianza» del expresidente huido.

«Entiendo la política como servicio y soy la coordinadora general de un partido que queremos grande, donde todos sumen y nadie sobre. No puede ser que la coordinadora general no tenga la confianza del presidente Carles Puigdemont. Yo no la tengo, como es evidente, como se ha visto y como es obvio», ha subrayado. Tampoco se quedará en la nueva dirección que se elegirá hoy, aunque ha asegurado que seguirá «fiel al partido» que le ha dado todo.

Los críticos estaban esperando su renuncia y se reservaban la posibilidad de presentar una lista alternativa para la dirección si ella, considerada más moderada con los postulados de la independencia y la república, no daba el paso atrás. De nada sirvió que Pascal insistiese en que confiaba en que se alcanzaría una fórmula de consenso «para integrar a todo el mundo, porque no sobra nadie» y hasta había propuesto compatibilizar un partido fuerte con sumarse, que no diluirse, en la Crida Nacional per la República, que impulsa Puigdemont y apunta a ser la sucesora del propio PDECat. Así, la renuncia de la coordinadora general posibilitará que concurra una única lista que, según fuentes demócratas, estará encabezada por el actual coordinador organizativo, David Bonvehí, como presidente de la formación y con la diputada en el Congreso fiel a Puigdemont Miriam Nogueras como vicepresidenta.

Por otra parte, el partido ha decidido adherirse a la Crida. La comisión política ha votado casi por unanimidad pedir a los asociados que a título individual se sumen a ese movimiento. Y ha aprobado una enmienda para «hacer efectiva la república de forma inmediata» que hoy se someterá a votación. La dirección del PDECat proponía esta redacción alternativa: «Hacer república efectiva de manera inmediata lo antes posible». Entre las propuestas también figuran enmiendas que no descartan la unilateralidad para llegar a la independencia. Ese concepto ya figuró en los estatutos del PDECat aprobados en el 2016, pero tuvo que ser retirado para poder inscribir la formación en el registro de partidos del Ministerio del Interior.

Retoman la investigación contra el consejero de Interior por promover el 1-O

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha retomado, a la espera de fijar una fecha para interrogarlo como investigado, la causa por desobediencia contra el consejero de Interior, Miquel Buch, por promover el 1-O entre los alcaldes cuando era regidor de Premià de Mar (Barcelona) y presidía la Asociación Catalana de Municipios (ACM). La investigación deriva de la querella que la Fiscalía presentó en vísperas del referendo ilegal contra Buch, que entonces estaba al frente de la ACM, y contra la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) Neus Lloveras, por emplazar a los alcaldes a promover el referendo y a facilitar locales para celebrar el 1-O.