Feijoo: «Estoy convencido de que los candidatos quieren integrarse»

Feijoo justifica su silencio recordando su sucesión, mientras la delegación gallega, decantada hacia Casado, percibe sobre el terreno mayor sensación de igualdad

Ni Mariano Rajoy ni Alberto Núñez Feijoo desvelaron su apuesta. Los dos gallegos más buscados del congreso del PP han optado por la prudencia y el silencio. El pontevedrés hizo un premeditado discurso neutro, y el de Os Peares llegó a justificar su reserva tras insinuar días antes que podría comunicar sus preferencias horas antes de la votación. Pero no lo hizo, según explicó atropelladamente entre decenas de micrófonos y cámaras, porque él agradeció que Manuel Fraga no revelase su opción cuando disputó en el 2006 el control del partido en Galicia. El de Vilalba, que tenía su favorito, no lo dijo, pero sí insistió en aquel invierno en la conveniencia de una lista única de integración, como finalmente ocurrió. «Pedí a los dirigentes de mi partido que no se pronunciasen para no influir en los compromisarios. Si todos votamos libremente tendremos un liderazgo fuerte, como dijo Fraga, sin tutelas ni tutías», concluyó Feijoo recordando una frase de su antecesor pronunciada en 1990 durante el encumbramiento de José María Aznar.

