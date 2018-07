El juez Llarena rechaza la entrega de Puigdemont por malversación y retira las euroórdenes contra los fugados

Esquerra acusa a Junts de «mentir de forma descarada» al decir que pactaron sustituir a los cinco diputados suspendidos por el Supremo menos al expresidente, y Torrent se niega a incurrir en desacato al juez

La unidad del independentismo saltó ayer por los aires a cuenta de la suspensión de los cinco diputados presos y de Carles Puigdemont dictada por el juez Pablo Llarena. El motivo fue la negativa de Junts per Catalunya (JxCat) a que su líder ceda un milímetro en el pulso que mantiene con el Estado. El soberanismo coincide en la necesidad de no acatar sin más la decisión del magistrado del Tribunal Supremo, pero no en hasta dónde debe de llegar el acto de insumisión. La causa de esta diferencia de criterio está una vez más en las estrategias dispares de Esquerra y JxCat. Los republicanos han abrazado el pragmatismo tras el fracaso del procés y la aplicación del 155. No renuncian a la secesión, pero ahora la sitúan como una meta a largo plazo. La coalición liderada por Puigdemont, en cambio, se niega a dar un paso atrás. El expresidente catalán ha optado por la confrontación total, una decisión en la que le secundan sus fieles, con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, al frente.

