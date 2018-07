Un grupo catalanista escribe en gallego al Gobierno

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia m. l.

redacción / la voz 19/07/2018 05:00 h

Después de las multas de la Generalitat a los comerciantes por rotular en castellano sus negocios, y como ejemplo sirva las que le impusieron al ourensano Evaristo Foxo por una tienda que tiene en Barcelona, la Plataforma per la Llengua ha solicitado al Gobierno de Pedro Sánchez que retire el recurso de inconstitucionalidad que el Ejecutivo de Rajoy presentó ante la Ley catalana 18/2017 de comercio, servicios y ferias.

El presidente de la citada plataforma, Òscar Escuder, ha enviado una carta en gallego -sí, en gallego, no en catalán ni en castellano- a la nueva abogada general del Estado, la ourensana Consuelo Castro, jurista significada en la defensa de la normalización de la lengua gallega, según indica. Lo que parece no entender Escuder es que Castro está en ese cargo en calidad de su valía profesional no por haber nacido ni platicado la lengua de Rosalía.

En la carta, Escuder argumenta que la suspensión automática de la ley catalana ha causado un perjuicio injustificado a los consumidores catalanohablantes. Es difícil alcanzar a comprender ese daño, a no ser que los vendedores no hablen tampoco el castellano, o bien sean los compradores quienes no conocen la lengua de Cervantes. O que el objetivo sea terminar con la proliferación de bares, peluquerías y tiendas de pakistaníes, chinos...

La Ley catalana 18/2017 de comercio, servicios y ferias fue aprobada con urgencia por el Parlamento autonómico en agosto del 2017 y, según la entidad, era la única que daba concreción al derecho de hablar catalán en el comercio. Concretamente, el punto 3 del artículo 8 dice que «las personas que accedan a la actividad comercial y a la prestación de servicios, incluso aquellas que lo hagan en calidad de trabajadores asalariados, deben conocer las condiciones del ejercicio de la actividad comercial y de la prestación de servicios en Cataluña y deben estar en condiciones de poder atender a los consumidores cuando se expresen en cualquiera de las lenguas oficiales en Cataluña». Es decir, que toda persona que atienda al público, desde el comercial al repartidor del butano, además de manejarse en castellano tiene la obligación de hacerlo en catalán.