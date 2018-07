El Gobierno relajará dos décimas el objetivo de déficit autonómico para 2019

La Xunta evitará así, de nuevo, medidas de ajuste extra que sí ordenará Montoro al resto

Galicia ha vuelto a cumplir con los tres parámetros que ordena el Ministerio de Hacienda para evitar actuar en las cuentas públicas de un territorio. Según el informe sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto del ejercicio 2017, que acaba de hacer público el departamento de Cristóbal Montoro, la Xunta fue uno de los cinco gobiernos autónomos que se han ceñido a las directrices marcadas a inicios de año por el Gobierno para evitar excesos en los gastos o en el endeudamiento.

Solo Andalucía, Cantabria y las dos insulares (Canarias y Baleares) pueden presumir de esta en la misma situación. El resto de comunidades tendrán que hacer ajustes para poder cumplir con todos los los requisitos marcados. «Isto volve mostrar que, un ano máis, Galicia está consolidada entre as comunidades autónomas de referencia no control das súas contas públicas. Ademais, ten como consecuencia que Galicia non terá que presentar un plan económico-financeiro», apunta la Consellería de Facenda.

