El Gobierno no revisará la euroorden ni Schengen por el fallo sobre Puigdemont

La Voz de Galicia ramón Gorriarán

Madrid / Colpisa 14/07/2018 05:00 h

Ni renuncia a la euroorden ni revisión del tratado de Schengen. El Gobierno considera que el PP y Ciudadanos se han excedido en las críticas a la decisión del tribunal alemán de rechazar la extradición a España de Carles Puigdemont por un delito de rebelión. Una decisión que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha heredado de la gestión judicial del conflicto independentista del anterior Gobierno, pero que ni valora ni comenta, solo «respeta».

Los comentarios de populares y liberales son propios de «algunas posiciones europeas que nosotros no compartimos de ninguna de las formas», apuntó la portavoz gubernamental en clara referencia a las tesis ultranacionalistas de las fuerzas eurófobas o euroescépticas de otros países. El Gobierno, explicó la portavoz Isabel Celaá, «no comparte» las críticas vertidas al funcionamiento de la euroorden porque ha demostrado ser una herramienta «eficaz» por más que en esta ocasión haya permitido que la justicia de Alemania diera un revolcón al Tribunal Supremo español. La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein limitó la extradición de Puigdemont al delito de malversación en el referendo del 1 de octubre y excluir el de rebelión.

Del mismo modo, añadió la ministra, el Gobierno defiende la vigencia del espacio Schengen «en todos los sentidos» porque es un «elemento extraordinario» para la construcción europea. Las órdenes europeas de detención y entrega, recordaron desde la Moncloa, han demostrado su eficacia en la lucha antiterrorista o en el combate al crimen organizado, y ahora, por una decisión contraria al Tribunal Supremo, no se puede poner en solfa. Lo mismo se puede decir, agregaron, del tratado de Schengen, en vigor desde 1995 y que elimina las fronteras interiores para la libre circulación de bienes y personas entre 26 países europeos. Ambos son piezas claves para la Unión Europea. El líder de los eurodiputados populares, Esteban González Pons, pidió este viernes al Gobierno que diera «un zapatazo» al tratado europeo de libre circulación, Schengen, porque permite que personas con problemas judiciales en un país huyan a otros sin temor a las consecuencias judiciales. Así, dijo, ha ocurrido con Puigdemont y puede ocurrir con los exconsejeros y dirigentes refugiados en Bélgica, Escocia y Suiza. Pedro Sánchez, prosiguió, tiene que «defender la dignidad de España» porque en Europa «el que no protesta no es escuchado». El candidato a liderar el PP, Pablo Casado, también reclamó «respeto» para España y su «soberanía jurisdiccional», y si no es así abogó por «suprimir» la vigencia del espacio Schengen para España. Sin tanta virulencia, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, denunció que la justicia alemana lanzó «un mensaje perverso» con el expresidente catalán ante el que habrá que replantear «si lo que hacemos con la euroorden es beneficiar a los que huyen».

El PP, mientras estuvo en el Gobierno, defendió una reforma de la euroorden para, entre otros aspectos, ampliar la lista de 32 delitos que implican una extradición automática. En esa relación no figuran ni la rebelión ni la sedición ni la malversación. Pero el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, no pasó de las palabras a los hechos y España nunca puso sobre la mesa los cambios en la orden europea de detención y entrega.

Estrategia de la oposición

El Gobierno considera que las críticas de los populares son parte de su estrategia de oposición porque si estuvieran en el Ejecutivo no pondrían en tela de juicio el armazón jurídico-policial de la UE, como no lo hicieron en los casi siete años de Mariano Rajoy en la Moncloa. Tampoco lo va a hacer Pedro Sánchez, informó la ministra portavoz, ni siquiera en el cambio de la tipificación del delito de rebelión que anunció el hoy presidente mientras fue el líder de la oposición.

El asunto «no se ha tratado en el Consejo de Ministros», despachó Celaá. Sánchez se mostró partidario de ampliar los supuestos que deben concurrir para que haya un delito de rebelión sin necesidad de que fuera un pronunciamiento militar o que tuvieran que ser hechos con especial violencia. Ahora, ese planteamiento «no procede ni está determinado ni decidido», apuntó la portavoz gubernamental, aunque la ministra de Justicia no lo descartó en absoluto durante su reciente comparecencia en el Congreso. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, hizo suya la idea y anunció que se abrirá en el Gobierno «un debate sosegado» para adaptar el delito de rebelión a los nuevos tiempos.

Batet prepara con el consejero de Interior la próxima comisión bilateral, que será este mes

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, explicó este viernes que ha conversado ya con el conseller de Exteriores de la Generalitat, Ernest Maragall, para empezar a preparar la comisión bilateral Estado-Generalitat en este mes de julio, que ambos dirigentes presiden por cada parte. El Consejo de Ministros designó ayer, precisamente, a los representantes del Gobierno en la comisión bilateral, en la que Batet -que preside la parte del Ejecutivo central- estará acompañada de la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, y de los secretarios de Estado de Política Territorial, Ignacio Sánchez Amor, de Hacienda, Inés María Bardón, de Infraestructuras, Pedro Saura, y de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla.

En declaraciones en Mataró (Barcelona), junto al alcalde David Bote, antes de participar en la Tribuna Política del PSC de Mataró, Batet explicó que aún no hay «fecha cerrada» para esa reunión, que en todo caso será este mes de julio.

Sí confirmó la ministra que este viernes conversó con el conseller Ernest Maragall, que preside la parte de la Generalitat. «He llamado al conseller y nos hemos puesto de acuerdo para empezar a hablar de qué orden del día queremos establecer, cuáles son las prioridades y qué temas nos parecen los más urgentes», dijo.

Batet recordó que la comisión bilateral no se reúne desde 2011, por lo que son siete años «sin trabajar en el marco de este órgano», un mecanismo para «normalizar la institucionalidad y establecer esa conversación necesaria entre administraciones».

La Fiscalía alemana espera a Llarena para hacer la entrega

La Fiscalía del estado alemán de Schleswig-Holstein tiene todo listo para entregar a España a Carles Puigdemont. Solo aguarda a la decisión que tome el juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena, que debe resolver si acepta el fallo de la Audiencia territorial germana para que sea extraditado por malversación o anula la euroorden y deja sin efecto la petición de entrega.

La extradición también puede verse frenada si los letrados de la defensa del expresidente catalán recurre en amparo la decisión de los tres jueces de Schleswig-Holstein ante el Tribunal Constitucional alemán. Paso que los abogados han anunciado que darán. Llarena, por su parte, es posible que este mismo lunes anuncie su decisión, según avanzaron este viernes fuentes cercanas al Tribunal Supremo. Lo más probable, apuntan esos portavoces, es que una vez que estudie los fundamentos jurídicos del fallo retire la petición de extradición porque no hacerlo se entendería como una afrenta a su labor profesional y a la del Supremo. Pero por otro lado, otras fuentes jurídicas sostienen que si acepta la entrega, Puigdemont será juzgado en España, y ese es el objetivo de todo el proceso judicial.

Llarena, entretanto, siguió recibiendo apoyos del mundo de la judicatura. El instructor de la Audiencia Nacional Eloy Velasco se mostró convencido de que los jueces alemanes «se han equivocado» al rechazar la extradición por rebelión porque entraron «al fondo» del asunto, tarea que compete al tribunal del país donde sucedieron los hechos. En su caso, agregó, despacha «treinta y pico órdenes de detención europea al año» y «nunca» entra en el fondo.

Opinión compartida por el último fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, para el que hubo una «extralimitación» del tribunal alemán por cuestionar aspectos de la instrucción y resolver el fondo de la acusación, cuando la orden europea de detención y entrega es una herramienta jurídica «basada en la confianza» entre los tribunales.

Oficina para el expresidente

Mientras se decide sobre su extradición, el historiador Josep Lluís Alay fue nombrado este viernes por la Generalitat responsable de la oficina del expresidente Puigdemont. Alay es una de las cuatro personas que lo acompañaban cuando fue detenido en marzo. Tendrá un salario anual de 60.454 euros. La oficina que la Generalitat pondrá a Carles Puigdemont estará en el Palau Centelles de Barcelona, según confirmaron a Europa Press fuentes del Gobierno catalán.