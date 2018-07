El Gobierno prohíbe las narcolanchas para combatir a las mafias de la droga

0

La Voz de Galicia

redacción / la voz 14/07/2018 05:00 h

Poner freno a las imágenes de lanchas neumáticas atracando en las playas del Estrecho y descargando droga a la vista de los bañistas es un objetivo que el actual Gobierno comparte con el equipo anterior. Hace algunos meses, el entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, había anunciado que se aprobaría un real decreto para prohibir la construcción, el uso y la reparación de estas embarcaciones. Este viernes, el Consejo de Ministros aprobaba un anteproyecto de ley para prohibir el uso privado sin autorización previa de las embarcaciones neumáticas y semirígidas de alta velocidad, las denominadas «narcolanchas», lo que permitirá su decomiso aunque no lleven droga o tabaco cuando sean detectadas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue la encargada de anunciar este anteproyecto que reforma la ley orgánica de represión del contrabando. En principio, esta normativa no incluye a las embarcaciones que se usan mayoritariamente para el narcotráfico en Galicia: lanchas para marisqueo u otras rígidas que no son de la misma tipología que las que ahora se pretende ilegalizar.

El objetivo, según el Gobierno, es contar con una herramienta jurídica para luchar contra las embarcaciones que habitualmente usan las mafias para introducir en las costas españolas género de contrabando, principalmente hachís de Marruecos y tabaco de Gibraltar. En estos momentos resulta muy difícil actuar contra ellas si no llevan carga ilícita, pero la nueva norma permitirá recurrir a parámetros objetivos, como las características técnicas de la embarcación o su titularidad, para incautarlas, incluso en tierra.

Esas embarcaciones quedan definidas como «género prohibido». Su posesión, fabricación, circulación, importación, exportación o rehabilitación constituirán, salvo que se cumplan los requisitos legales, una infracción administrativa si el valor de las embarcaciones aprehendidas no supera los 50.000 euros. Si se supera esa cantidad, será un delito de contrabando. La nueva norma afecta a embarcaciones neumáticas y semirrígidas de más de ocho metros de eslora, a las de longitud inferior que cuenten con una potencia máxima igual o superior a 150 kilovatios, y a cualquier otra si existen indicios racionales de que pueden ser utilizadas para contrabando. Quedan fuera de la prohibición las embarcaciones adscritas a organismos y entidades públicas, las extranjeras que se encuentren legalmente en aguas españolas, las de organizaciones internacionales y las auxiliares de una embarcación principal.

La norma creará para ello un registro específico, ubicado en el Ministerio de Hacienda, y al entrar en vigor abrirá una moratoria de seis meses para regularizar a las embarcaciones que deban ser objeto de autorización y registro.